В оккупированной Керчи россияне задержали 12 предполагаемых "неонацистов" - росСМИ

В Керчи во временно оккупированном Крыму задержали 12 человек из группировки "Белая Масть". По данным тамошних СМИ якобы разоблачили банду "неонацистов", которые держали связь с лидерами воюющих на стороне Украины добровольческих отрядов, передаёт УНН.

Детали

Ссылаясь на данные российского следствия, телеграм-канал BAZA сообщает, что в телефоне у задержанных во время обысков в Керчи, Ялте, Севастополе и Феодосии обнаружили переписки с лидерами воюющих на стороне Украины добровольческих отрядов. У них так же изъяли ножи, оружие, перцовые баллончики, экстремистскую литературу и одежду с неонацистскими символами. Отметим, что среди реквизитов и российский имперский флаг.

По данным СМИ, основателем крымской ячейки "Белой Масти" следователи считают 24-летнего Михаила Маурова, который уехал в Грузию и планировал вступить в "Легион Свобода России".

По данным российских сыщиков, координатор якобы координировал Маурова, как на территории Крыма сформировать отряд бойцов, обучить их, а затем перебросить на территорию Украины.

По данным "Базы", членов группировки задержали по административным статьям. Однако, в ближайшее время на них могут быть возбуждены уголовные дела по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, неоднократной пропаганде экстремистской символики и нарушению права на свободу совести и вероисповеданий.