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В Офисе Президента упрекнули Лукашенко: при чем здесь Украина, если речь идет о внутреннем недоверие

Киев  •  УНН

 • 18884 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Украина не вмешивается во внутренние дела других наций, уважая границы и проявляя корректность и терпение. А потому, непонятны слова о том, что Украина якобы "приказывает" власти Беларуси провести повторные выборы. Об этом говорится в заявлении обнародованном Офисом Президента Украины после выступления президента Беларуси на митинге в Минске, сообщает УНН.

"Межгосударственные отношения - это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок. Так как независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра. Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательная провокационная поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?..", - говорится в заявлении.

В ОП отметили, что во-первых, Украина точно уважает и географические и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них.

"Потому что корректность, терпение и является признаком цивилизованности любой нации...", - добавили в заявлении.

Во-вторых, отметили в Офисе главы государства, несомненно, ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, - а мир видит, что доверия и близко нет - то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. "Скорее, можно вызвать еще большее недоверие", - говорится в заявлении.

В-третьих, как считают в ОП, официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеривцив", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит.

"Это, кстати, тот же выбор государства, однозначно говорит о ее внутренние ценности. Оставим этот вопрос риторическим.

Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это - уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость... От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включая любых политиков", - резюмировали в ОП.

Напомним, во время выступления на митинге в свою поддержку Александр Лукашенко заявил, в частности, что в случае если "пзагубите первого президента - будете стоять на коленях, как в Украине". Кроме того, он добавил, что даже Украина требует проведения повторных выборов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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