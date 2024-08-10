В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты

9 августа 2024 года в Одессе прошел Форум "Крафтовый бизнес Одесской области". Мероприятие организовано Одесской областной военной администрацией при спонсорской поддержке "УКРСИББАНК" и "Lifecell".

В рамках государственной программы "Сделано в Украине", инициированной Президентом Владимиром Зеленским, форум собрал 58 крафтовых производителей со всей области. Они продемонстрировали свои лучшие продукты и товары, созданные ежедневным трудом и вдохновением.

Среди экспонатов Форума были эксклюзивные крафтовые вина и пиво, изысканные улитки, сыр и брынза, мясные снеки, мед и сладости на его основе, а также сувениры и изделия декоративного искусства. Гости имели возможность не только оценить вкус продукции, но и познакомиться с ее производителями, узнав истории создания каждого нашего бренда.

Кроме гастронасолодии Форум стал настоящей площадкой для знакомства и сотрудничества. Торговые сети, представители ресторанного и туристического бизнеса имели возможность познакомиться и открыть для себя новые возможности для сотрудничества. Также участники смогли обсудить законодательные аспекты ведения крафтового бизнеса и получить полезные советы по привлечению финансирования для развития своих дел.

Онлайн-участие в мероприятии приняла заместитель Министра экономики Украины Юлия Бегун. Она рассказала о перспективах продвижения украинских крафтовых брендов как на внутреннем, так и на международном рынках в рамках программы "Сделано в Украине".

Форум продемонстрировал, что крафтовый бизнес Одесской области имеет огромный потенциал и способен не только удовлетворить самых требовательных потребителей, но и существенно способствовать экономическому развитию региона. Верим, что продукция наших крафтяров скоро появится на полках магазинов, а покупая украинское, мы поддерживаем отечественную экономику и защитников на передовой.

Покупай украинское - поддерживай своих!