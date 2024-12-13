В Одессе прогремели взрывы после предупреждения о баллистике
Киев • УНН
В Одессе зафиксированы взрывы после предупреждения Воздушных сил об угрозе баллистических ракет. Мэр города Геннадий Труханов подтвердил факт взрывов во время массированной атаки рф.
В Одессе утром пятницы во время массированной атаки рф прозвучали взрывы. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики, передает УНН.
Мэр Одессы Геннадий Труханов написал, что в Одессу направляется баллистика. После чего в городе прогремел взрыв.
Воздушная тревога по всей Украине: в ряде регионов сообщают о взрывах и работе ПВО13 дек. 2024, 06:23 • 7316 просмотров