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"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
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Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
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Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
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Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары
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Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
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Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф
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Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления
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Переименование Броваров: надо сначала победить в войне, а потом заниматься такими вопросами
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В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
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