В Обухове на территории ККБК откроется "Пункт Несокрушимости" – заявление австрийской компании-собственницы Pulp Mill Holding

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“Из-за проблем с электроснабжением в Украине и, в частности, в городе Обухов, австрийской компанией было принято решение об открытии “Пункта Несокрушимости” на территории Киевского КБК: для всех желающих ежедневно в свободном доступе с 8-00 до 20-00 есть горячий чай и кофе, места отдыха, возможность зарядить свои гаджеты и пользоваться интернетом без ограничений.

Pulp Mill Holding поддерживает дружественную политику Австрии по поводу всесторонней помощи Украине и эта сложная зима – не исключение. Надеемся, что наш “Пункт Несокрушимости” поможет жителям Обухова согреться и пережить все холода стойко!” – говорится в сообщении.

Сообщается, что официальное открытие состоится 18 декабря 2022 в 16-00.

Киевский КБК – одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом около 2,5 тыс. человек. В январе-октябре 2022 года комбинат выпустил продукцию на 5,9 млрд грн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.