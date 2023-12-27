В ночь на 22 декабря враг атаковал Украину "шахедами", вероятно, собранными на территории рф. В них также найдены иностранные компоненты - Рувин

В ночь на 22 декабря агрессор для атаки Киева и Украины использовал ударные беспилотные летательные аппараты типа "Shaheed 136", части и обломки которых имеют маркировку серии "Ы" - переходная версия оружия, которая, вероятно, собрана уже на территории россии. К такому выводу пришли специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Об этом в своем tg-канале сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин, передает УНН.

По его словам, в этих беспилотниках были обнаружены компоненты иностранного производства.

"В ночь атаки специалисты Института работали непосредственно на месте происшествия в Соломенском районе столицы, также повреждения получили жилые дома и транспорт в Дарницком и Голосеевском районах. Значительное количество микроэлектроники с объектов исследований по факту соответствующих событий имеет непригодное для экспертного анализа состояние из-за физического уничтожения. В то же время, к сожалению, традиционно идентифицированы компоненты не российского производства, а именно: США, Канады и Японии. После завершения экспертизы будем иметь полный отчет", - отметил Рувин.

Также сообщил, что на внутренней части корпуса БПЛА россияне начали оставлять подписи.

"Инновацией" россиян стали подписи на элементах "Shaheed 136". В буквальном смысле можем считать, что это своеобразный отчет ответственного лица за подготовку сборки определенной части дрона. "Упаковщики" оставляют свои "автографы" на внутренней части корпуса беспилотника. Искренне надеемся, что такая "современная" технология в конце концов поможет быстрее идентифицировать и привлечь российских преступников к ответственности", - добавил Александр Рувин.

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