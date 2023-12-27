В ночь на 22 декабря враг атаковал Украину "шахедами", вероятно, собранными на территории рф. В них также найдены иностранные компоненты - Рувин
Киев был атакован беспилотниками Shaheed 136 серии "Ы", вероятно, российского производства. Эксперты находят внутри беспилотников иностранные детали и российские "автографы".
Подготовка к следующей встрече советников по нацбезопасности и реализация пунктов Формулы мира: Ермак поговорил с представителем ЮАР
Ермак обсудил с Муфамади Формулу мира и планы относительно будущего диалога между Украиной и ЮАР. Речь шла также о следующей встрече советников по вопросам безопасности.
Деоккупированным Лиманской и Святогорской громадам Донетчины вернули свет
После деоккупации Лимана и Святогорска в Донецкой области восстановлено электроснабжение.
Враг на ВОТ разворачивает сеть дополнительных госпиталей в гражданских объектах - ЦНС
россияне создают больницы в гражданских зданиях на оккупированных территориях, нарушая международное право.
Favbet Foundation провели праздничные соревнования среди детских клубов
Favbet Foundation провели праздничные соревнования среди детских клубов.
На Днепропетровщине задержана преступная группа: ее участники подозреваются в разбойном нападении и завладении миллионами гривен
На Днепропетровщине задержаны трое подозреваемых в ограблении и нападении на пожилую женщину, похищении миллионов гривен и драгоценностей.
С начала широкомасштабного вторжения рф в Украину от взрывоопасных предметов погибло 277 человек
С начала российского вторжения в Украину от взрывчатки погибло 277 человек, в том числе 14 детей.
россияне расстреляли украинских пленных в Запорожье: Офис генпрокурора начал расследование
Украина начала расследование по факту казни трех бойцов ВСУ захваченных в плен российскими войсками, что является нарушением Женевской конвенции.
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
Украина внедряет металлодетекторы в школах для обеспечения безопасности, и 72 из 500 приоритетных школ уже используют их.
Эволюция благотворительности и волонтерства на примере одного фонда: как вызовы военного времени меняют подходы к помощи людям
Как вызовы военного времени меняют подходы к помощи людям.