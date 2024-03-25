В нижегородской области рф женщина попыталась поджечь военкомат

Авиация рф пятый раз за неделю уронила бомбу на белгородскую область – СМИ

Еще две российские авиабомбы (ФАБ-250) были обнаружены в белгородской области россии, одна в районе шалаево, другая в районе казинки, пострадавших нет, а российский военный вертолет (Ми-8) разбился в районе ровеньки, ранив пилота.