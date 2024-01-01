В Николаеве - прилеты: находитесь в укрытиях
Киев • УНН
В ночь на 1 января 2024 года Николаев был атакован врагом, жителей призвали оставаться в укрытиях; о жертвах не сообщалось.
Продолжается вражеская атака на юг Украины, в ночь на 1 января 2024 года враг нанес удары. Об этом сообщил в социальных сетях глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет УНН.
В тот день, когда ты победишь собственные страхи и сомнения - ты становишься свободным.... Свобода и независимость - это основа нашей Украины. Желаю всем в этом году победить,
Напомним
В течение 29 декабря российские войска наносили удары по территории Николаевщины, в результате чего повреждены частные дома. Раненых и погибших нет.
В Николаеве - прилеты: находитесь в укрытиях
В ночь на 1 января 2024 года Николаев был атакован врагом, жителей призвали оставаться в укрытиях; о жертвах не сообщалось.
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