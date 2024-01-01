В Николаеве - прилеты: находитесь в укрытиях

Продолжается вражеская атака на юг Украины, в ночь на 1 января 2024 года враг нанес удары. Об этом сообщил в социальных сетях глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет УНН.

В тот день, когда ты победишь собственные страхи и сомнения - ты становишься свободным.... Свобода и независимость - это основа нашей Украины. Желаю всем в этом году победить, - говорится в сообщении.

Напомним

В течение 29 декабря российские войска наносили удары по территории Николаевщины, в результате чего повреждены частные дома. Раненых и погибших нет.