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В Николаеве - прилеты: находитесь в укрытиях

Киев  •  УНН

01 январь 2024, 00:10  •  11035 просмотра

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В ночь на 1 января 2024 года Николаев был атакован врагом, жителей призвали оставаться в укрытиях; о жертвах не сообщалось.

Продолжается вражеская атака на юг Украины, в ночь на 1 января 2024 года враг нанес удары. Об этом сообщил в социальных сетях глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет УНН.

В тот день, когда ты победишь собственные страхи и сомнения - ты становишься свободным.... Свобода и независимость - это основа нашей Украины. Желаю всем в этом году победить,

- говорится в сообщении.

Напомним

В течение 29 декабря российские войска наносили удары по территории Николаевщины, в результате чего повреждены частные дома. Раненых и погибших нет.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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