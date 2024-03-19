В наиболее опасных населенных пунктах Сумщины осталось от 3 до 10 человек - ОВА

В самых опасных населенных пунктах Сумщины, нужно эвакуировать от 3 до 10 человек и еще 300 человек остается в менее опасной зоне, которых также необходимо эвакуировать, сообщил председатель Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире Радио Свобода, пишет УНН.

Владимир Артюх говорит, что в самых опасных населенных пунктах Сумщины, а их около 5, нужно еще эвакуировать от 3 до 10 человек в каждом, а в 8-километровой зоне остается еще 300.

"Эвакуационные действия в 5-километровой зоне мы начали еще летом 2023 года. В первую очередь оттуда вывезли детей. Я думаю что в ближайшие сутки - двое мы их тоже оттуда эвакуируем", - сказал Артюх.

Также он добавил, что сегодня, кроме полиции, ГСЧС и административных структур, на участках эвакуации активно помогают Вооруженные силы. Они участвуют в проведении операций по выводу людей из наиболее обстреливаемых районов.

Напомним

За прошедшую неделю россияне применили 111 КАБов по прифронтовым населенным пунктам Сумской области, значительно увеличив количество обстрелов по сравнению с прошлым годом.