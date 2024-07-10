В феврале 2025 года Латвия, Литва и Эстония отключат свои энергосистемы от единой системы с Россией и Беларусью. Об этом пишет УНН со ссылкой на совместное заявление стран Балтии, которое обнародовало Министерство энергетики Литвы.

Детали

В ведомстве пояснили, что 10 июля, министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы во время встречи подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E, и отключиться от российской и белорусской.

Они оценили отчет о прогрессе в этом направлении и заявили, что подготовка к синхронизации Балтийской электроэнергетической системы с европейской идет согласно плану.

В ближайшие недели операторы балтийских систем передачи проинформируют другие стороны о своем совместном решении не продлевать контракт с BRELL - говорится в заявлении.

После этого Латвия, Литва и Эстония проведут тестирование работы изолированной системы и синхронизацию с сетями континентальной Европы в феврале 2025 года.

Справочно

BRELL - синхронный режим работы энергетических систем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (на единой частоте тока 50 Гц), сложившийся на основе соглашения от 7 февраля 2001 года и названный по первым буквам названий этих государств.

Латвия, Литва и Эстония - последние страны-члены Евросоюза, которые еще не присоединились к континентальной европейской энергосети. Впрочем, весной 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт российской электроэнергии.