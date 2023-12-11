В МВФ подтвердили встречу Зеленского и Георгиевой в Вашингтоне
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский встретится с главой МВФ Георгиевой в Вашингтоне, чтобы обсудить потенциальную помощь в размере 900 миллионов долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретится с Директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне для обсуждения помощи Украине на 900 млн долларов, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Представитель МВФ сообщил, что глава Фонда Кристалина Георгиева встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Правление Фонда должно определить, утверждать ли второй пересмотр программы МВФ для Украины. В случае положительного решения, Украина может получить до 900 миллионов долларов средств МВФ уже до конца этого года.
Также исполнительный совет Фонда готовится выделить дополнительное финансирование Украине на четыре года в размере 15,6 млрд долларов.
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Дополнение
Планируется, что Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и высокопоставленными чиновниками Конгресса во время пребывания в Вашингтоне.
Ранее
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, Президент Украины Владимир Зеленский должен сегодня встретиться с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне. В частности, они будут говорить об одобрении Украине 900 млн долларов помощи.
Напомним
Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, во время которого встретится с главой США Джозефом Байденом и проведет ряд встреч и переговоров.
12 декабря, во время визита в США Зеленский, помимо встречи с американским лидером Джо Байденом, выступит перед сенаторами.
В МВФ подтвердили встречу Зеленского и Георгиевой в Вашингтоне
Президент Украины Зеленский встретится с главой МВФ Георгиевой в Вашингтоне, чтобы обсудить потенциальную помощь в размере 900 миллионов долларов.
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