В МВФ подтвердили встречу Зеленского и Георгиевой в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретится с Директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне для обсуждения помощи Украине на 900 млн долларов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Представитель МВФ сообщил, что глава Фонда Кристалина Георгиева встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Правление Фонда должно определить, утверждать ли второй пересмотр программы МВФ для Украины. В случае положительного решения, Украина может получить до 900 миллионов долларов средств МВФ уже до конца этого года.

Также исполнительный совет Фонда готовится выделить дополнительное финансирование Украине на четыре года в размере 15,6 млрд долларов.

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Дополнение

Планируется, что Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и высокопоставленными чиновниками Конгресса во время пребывания в Вашингтоне.

Ранее

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, Президент Украины Владимир Зеленский должен сегодня встретиться с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне. В частности, они будут говорить об одобрении Украине 900 млн долларов помощи.

Напомним

Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, во время которого встретится с главой США Джозефом Байденом и проведет ряд встреч и переговоров.

12 декабря, во время визита в США Зеленский, помимо встречи с американским лидером Джо Байденом, выступит перед сенаторами.