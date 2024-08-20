В Минобороны рассказали о новых функциях Резерв+, которые появятся в ближайшее время

В ближайшее время в Резерв+ появится возможность автоматического изменения регистрации, автоматического обновления данных для тех, кто имеет отсрочку и функция рекрутинга. Об этом рассказал руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой, в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы активно работаем над новыми функциями и Резерв+. Мы работаем над функционалом, который позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если ты меняешь место регистрации и хочешь стать на учет в другом ТЦК. Также мы работаем над тем, чтобы военнообязанный, который имеет право на отсрочку мог не идти физически в ТЦК, а автоматически подать заявку. Еще одна из ключевых функций, которая будет уже в ближайшее время - это цифровой рекрутинг. Мы даем возможность выбирать релевантные и желаемые должности в ВСУ для военнообязанных - рассказал Берестовой.

Напомним

Ранее сообщалось, что в приложении «Резерв+» должен появиться онлайн-рекрутинг, направление на ВЛК, которое можно будет сгенерировать через приложение, а также онлайн-отсрочка, которая на первом этапе обновления будет касаться многодетных родителей и студентов дневной формы обучения.