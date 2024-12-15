В Минобороны предупредили о технических работах в реестре Оберег: что известно
Киев • УНН
Минобороны предупреждает о технических работах в реестре «Оберіг» 16 декабря с 00:00 до 06:00. Обновление электронного военного документа в «Резерв+» будет временно недоступным.
Из-за технических работ 16 декабря с 00:00 до 6:00 может быть недоступно обновление электронного военного документа в приложении "Резерв+". Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
16 декабря с 00:00 до 06:00 часов будут продолжаться технические работы в реестре военнообязанных Оберег. Обновление электронного военного документа в приложении Резерв+ может быть временно недоступным,
Детали
В министерстве рекомендуют заранее загрузить PDF электронного военного документа и уверяют, что после завершения технических работ все сервисы будут работать в штатном режиме.
Напомним
До конца февраля 2025 года в приложении "Резерв+" появится возможность получать электронные направления на ВВК. Процедуру медосмотра разделят на два этапа и позволят проходить в гражданских учреждениях.