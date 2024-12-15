В Минобороны предупредили о технических работах в реестре Оберег: что известно

ukenru
Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 84482 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 115881 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 116523 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 128374 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 155814 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 217908 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 171228 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 173537 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 141935 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 140033 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кандидат в канцлеры Германии раскрыл, почему европейские лидеры избегают Шольца

Кандидат в канцлеры Германии раскрыл, почему европейские лидеры избегают Шольца

 • 47530 просмотра
Враг за сутки применил более 450 дронов: россияне активизировались в Донецкой области

Враг за сутки применил более 450 дронов: россияне активизировались в Донецкой области

 • 36428 просмотра
рф может применить военных КНДР на восточных направлениях из-за больших потерь - Волошин

рф может применить военных КНДР на восточных направлениях из-за больших потерь - Волошин

 • 27914 просмотра
В FIFA отреагировали на скандал с картой, где Украина без Крыма

В FIFA отреагировали на скандал с картой, где Украина без Крыма

 • 43518 просмотра
Беспрецедентный жест в дипломатии: Сийярто заявил, что Киев отказался от телефонных переговоров с Орбаном

Беспрецедентный жест в дипломатии: Сийярто заявил, что Киев отказался от телефонных переговоров с Орбаном

 • 48473 просмотра
публикации
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 119671 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 124984 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 143553 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 141573 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 217910 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

19:12 • 7995 просмотра
Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

16:58 • 18524 просмотра
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

 • 103424 просмотра
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 104478 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 105985 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В Минобороны предупредили о технических работах в реестре Оберег: что известно

В Минобороны предупредили о технических работах в реестре Оберег: что известно

Киев  •  УНН

 • 3534 просмотра

Read in English

Минобороны предупреждает о технических работах в реестре «Оберіг» 16 декабря с 00:00 до 06:00. Обновление электронного военного документа в «Резерв+» будет временно недоступным.

Из-за технических работ 16 декабря с 00:00 до 6:00 может быть недоступно обновление электронного военного документа в приложении "Резерв+". Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

16 декабря с 00:00 до 06:00 часов будут продолжаться технические работы в реестре военнообязанных Оберег. Обновление электронного военного документа в приложении Резерв+ может быть временно недоступным,

- говорится в сообщении.

Детали

В министерстве рекомендуют заранее загрузить PDF электронного военного документа и уверяют, что после завершения технических работ все сервисы будут работать в штатном режиме.

Напомним

До конца февраля 2025 года в приложении "Резерв+" появится возможность получать электронные направления на ВВК. Процедуру медосмотра разделят на два этапа и позволят проходить в гражданских учреждениях.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина