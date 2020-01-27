В Мининфраструктуры планируют ликвидировать 16 мест концентрации ДТП в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Украине планируют ликвидировать 16 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Об этом заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.
"Вообще на 2020 год расходы, которые предусматривают именно на инфраструктуру безопасности - это полтора миллиарда гривен. Это 500 пешеходных переходов в местах наибольших концентраций ДТП и аварийно-опасных, это 500 пешеходных переходов с автономным освещением, 20 разноуровневых пешеходных переходов, 35 развязок кольцевого типа, и ликвидация по крайней мере 16 мест концентрации ДТП на карте Украины", - рассказал Криклий.
По его словам, Министерство инфраструктуры Украины будет предлагать новые оборонные стандарты.
Напомним, в Украине за прошлый год во время дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибли почти 4 тысячи человек.