В Мининфраструктуры планируют ликвидировать 16 мест концентрации ДТП в Украине

"Вообще на 2020 год расходы, которые предусматривают именно на инфраструктуру безопасности - это полтора миллиарда гривен. Это 500 пешеходных переходов в местах наибольших концентраций ДТП и аварийно-опасных, это 500 пешеходных переходов с автономным освещением, 20 разноуровневых пешеходных переходов, 35 развязок кольцевого типа, и ликвидация по крайней мере 16 мест концентрации ДТП на карте Украины", - рассказал Криклий.

По его словам, Министерство инфраструктуры Украины будет предлагать новые оборонные стандарты.

Напомним, в Украине за прошлый год во время дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибли почти 4 тысячи человек.