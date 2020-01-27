В Мінінфраструктури планують ліквідувати 16 місць концентрації ДТП в Україні

"Взагалі на 2020 рік видатки, які передбачають саме на інфраструктуру безпеки – це півтора мільярда гривень. Це 500 пішохідних переходів у місцях найбільших концентрацій ДТП та аварійно-небезпечних, це 500 пішохідних переходів з автономним освітленням, 20 різнорівневих пішохідних переходів, 35 розв’язок кільцевого типу, й ліквідація принаймні 16 місць концентрації ДТП на мапі України", - розповів Криклій.

За його словами, Міністерство інфраструктури України буде пропонувати нові безпекові стандарти.

Нагадаємо, в Україні за минулий рік під час дорожньо-транспортних пригод (ДТП) загинуло майже 4 тисячі людей.