В Мінінфраструктури планують ліквідувати 16 місць концентрації ДТП в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Україні планують ліквідувати 16 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод. Про це заявив на презентації планів роботи Укравтодору на 2020 рік міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.
"Взагалі на 2020 рік видатки, які передбачають саме на інфраструктуру безпеки – це півтора мільярда гривень. Це 500 пішохідних переходів у місцях найбільших концентрацій ДТП та аварійно-небезпечних, це 500 пішохідних переходів з автономним освітленням, 20 різнорівневих пішохідних переходів, 35 розв’язок кільцевого типу, й ліквідація принаймні 16 місць концентрації ДТП на мапі України", - розповів Криклій.
За його словами, Міністерство інфраструктури України буде пропонувати нові безпекові стандарти.
Нагадаємо, в Україні за минулий рік під час дорожньо-транспортних пригод (ДТП) загинуло майже 4 тисячі людей.