В МИД Узбекистана "глубоко озабочены" предложением Прилепина присоединить к россии страны, откуда "едут гастарбайтеры"
Киев • УНН
Узбекистан вызвал российского посла после того, как российский политик Захар Прилепин предложил аннексировать такие территории, как Узбекистан. Узбеки выразили глубокую озабоченность, назвав идею Прилепина не соответствующей стратегическому партнерству между странами.
Власти Узбекистана выразили "глубокую озабоченность" заявлением российского писателя и сопредседателя партии "Справедливая россия — За правду" Захара Прилепина, который предложил присоединить территории Узбекистана к россии. Свою позицию на происшествие МИД Узбекистана изложили послу рф лично и на сайте ведомства, передаёт УНН.
В ходе встречи до представителя россии в принципиальной форме доведено, что в нашей стране с чувством глубокой озабоченности воспринято высказывание сопредседателя партии "Справедливая россия – За правду" Захара Прилепина на конференции в пресс-центре "россия сегодня" с предложением о присоединении территории Узбекистана к россии.
Детали
В МИД Узбекистана отметили, что подобные высказывания не соответствуют "духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества" между странами.
российский посол в свою очередь попытался сгладить назревающий скандал, и заверил дипломатов, что высказывания Прилепина "даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства россии".
Судя из информации МИД Узбекистана посол рф О.Мальгинов пообещал, что в ближайшее время МИД его страны планирует дать комментарий по данному инциденту.
Контекст
Ранее Захар Прилепин предложил решить проблему конфликтов с мигрантами присоединением территорий, откуда в россию "едут гастарбайтеры", чтобы "на месте обучать их русскому языку".
Я не шучу. Мы будем поднимать тему дезавуирования распада Советского союза, что позволит нам в любой момент сказать: "Так как два миллиона наших граждан находятся на вашей территории, мы претендуем на вашу территорию. Потому что большинство уже здесь, и они даже проголосовали за это"
В МИД Узбекистана "глубоко озабочены" предложением Прилепина присоединить к россии страны, откуда "едут гастарбайтеры"
Узбекистан вызвал российского посла после того, как российский политик Захар Прилепин предложил аннексировать такие территории, как Узбекистан. Узбеки выразили глубокую озабоченность, назвав идею Прилепина не соответствующей стратегическому партнерству между странами.
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