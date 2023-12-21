В МИД Узбекистана "глубоко озабочены" предложением Прилепина присоединить к россии страны, откуда "едут гастарбайтеры"

Власти Узбекистана выразили "глубокую озабоченность" заявлением российского писателя и сопредседателя партии "Справедливая россия — За правду" Захара Прилепина, который предложил присоединить территории Узбекистана к россии. Свою позицию на происшествие МИД Узбекистана изложили послу рф лично и на сайте ведомства, передаёт УНН.

В ходе встречи до представителя россии в принципиальной форме доведено, что в нашей стране с чувством глубокой озабоченности воспринято высказывание сопредседателя партии "Справедливая россия – За правду" Захара Прилепина на конференции в пресс-центре "россия сегодня" с предложением о присоединении территории Узбекистана к россии. – сказано в сообщении МИД Узбекистана.

Детали

В МИД Узбекистана отметили, что подобные высказывания не соответствуют "духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества" между странами.

российский посол в свою очередь попытался сгладить назревающий скандал, и заверил дипломатов, что высказывания Прилепина "даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства россии".

Судя из информации МИД Узбекистана посол рф О.Мальгинов пообещал, что в ближайшее время МИД его страны планирует дать комментарий по данному инциденту.

Контекст

Ранее Захар Прилепин предложил решить проблему конфликтов с мигрантами присоединением территорий, откуда в россию "едут гастарбайтеры", чтобы "на месте обучать их русскому языку".