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v-melitopole-unichtozhili-rossiiskikh-okkupantov-i-povredili-tekhniku-gur

В Мелитополе уничтожили российских оккупантов и повредили технику - ГУР

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 11:00  •  14526 просмотра

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Украинские силы сопротивления уничтожили российских военных и повредили их технику во временно оккупированном Мелитополе, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских захватчики и нанесли поражение вражеской технике во временно оккупированном Мелитополе, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в субботу, пишет УНН.

Неожиданную и успешную атаку реализовали 1 декабря 2023 в обеденное время на въезде во временно оккупированный Мелитополь. Силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских окупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику - военная техника выведена из строя

- сообщили в ГУР МОУ в Telegram.

Детали

Как сообщается, произошло это на проспекте Богдана Хмельницкого 115, "где московские оккупанты любили делать привалы "на перекур".

"После очередного успешного налета сил сопротивления, повлекшего ликвидацию захватчиков и повреждение их военной техники, российско-оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки из-за страха перед кремлевскими спецслужбами", - сообщили в ГУР.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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