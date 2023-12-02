В Мелитополе уничтожили российских оккупантов и повредили технику - ГУР

Силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских захватчики и нанесли поражение вражеской технике во временно оккупированном Мелитополе, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в субботу, пишет УНН.

Неожиданную и успешную атаку реализовали 1 декабря 2023 в обеденное время на въезде во временно оккупированный Мелитополь. Силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских окупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику - военная техника выведена из строя - сообщили в ГУР МОУ в Telegram.

Детали

Как сообщается, произошло это на проспекте Богдана Хмельницкого 115, "где московские оккупанты любили делать привалы "на перекур".

"После очередного успешного налета сил сопротивления, повлекшего ликвидацию захватчиков и повреждение их военной техники, российско-оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки из-за страха перед кремлевскими спецслужбами", - сообщили в ГУР.