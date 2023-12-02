В Мелитополе уничтожили российских оккупантов и повредили технику - ГУР
Киев • УНН
Украинские силы сопротивления уничтожили российских военных и повредили их технику во временно оккупированном Мелитополе, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских захватчики и нанесли поражение вражеской технике во временно оккупированном Мелитополе, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в субботу, пишет УНН.
Неожиданную и успешную атаку реализовали 1 декабря 2023 в обеденное время на въезде во временно оккупированный Мелитополь. Силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских окупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику - военная техника выведена из строя
Детали
Как сообщается, произошло это на проспекте Богдана Хмельницкого 115, "где московские оккупанты любили делать привалы "на перекур".
"После очередного успешного налета сил сопротивления, повлекшего ликвидацию захватчиков и повреждение их военной техники, российско-оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки из-за страха перед кремлевскими спецслужбами", - сообщили в ГУР.
В Мелитополе уничтожили российских оккупантов и повредили технику - ГУР
Украинские силы сопротивления уничтожили российских военных и повредили их технику во временно оккупированном Мелитополе, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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