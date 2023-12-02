В Мариуполе произошел взрыв, предварительно на базе оккупантов - Андрющенко
Киев • УНН
В Кальмиусском районе временно оккупированного Мариуполя произошел взрыв, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе сегодня прогремел взрыв, предварительно, "устала" одна из баз оккупантов, сообщил в субботу советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
Мариуполь. Взрыв в 11-20 по Киеву. Эпицентр - Кальмиусский район. Предварительная (осторожная) информация от наших - на ММК им. Ильича немного устала одна из баз орков
Напомним
Силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских оккупантов и нанесли поражение вражеской технике во временно занятом оккупантами Мелитополе.
В Мариуполе произошел взрыв, предварительно на базе оккупантов - Андрющенко
В Кальмиусском районе временно оккупированного Мариуполя произошел взрыв, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
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