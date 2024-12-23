В Кривом Роге тепло появилось во всех жилых домах
Киев • УНН
Все жилые дома Кривого Рога подключены к теплоснабжению после круглосуточной работы ремонтных бригад. Абоненты не получат счета за период отсутствия отопления.
Все жилые дома Кривого Рога, что в Днепропетровской области, уже подключены к теплоснабжению. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил заместитель Министра развития общин и территорий Тимур Ткаченко, передает УНН.
Детали
"В Кривом Роге все жилые дома подключены к теплоснабжению", - написал Ткаченко в Telegram.
Ткаченко указал, что подключение к теплу стало возможным благодаря масштабной и слаженной работе ремонтных бригад, которые работали практически круглосуточно, а также активной поддержке общин, что значительно сократило сроки выполнения работ.
По его словам, впереди - устранение локальных аварий на теплосетях и подготовка к внедрению распределенной генерации электрической и тепловой энергии, что повысит надежность энергоснабжения.
Важной задачей также является разработка программы модернизации теплосетей на 2025 год с четким определением источников финансирования, добавил Ткаченко.
Ранее сообщалось, что из-за срыва отопительного сезона в городе открыто уголовное дело.
Абоненты не должны получать платежные квитанции за неоказанные услуги теплоснабжения. Платежные квитанции за это время должны быть нулевыми.