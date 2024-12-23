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В Кривом Роге тепло появилось во всех жилых домах

В Кривом Роге тепло появилось во всех жилых домах

Киев  •  УНН

 • 5139 просмотра

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Все жилые дома Кривого Рога подключены к теплоснабжению после круглосуточной работы ремонтных бригад. Абоненты не получат счета за период отсутствия отопления.

Все жилые дома Кривого Рога, что в Днепропетровской области, уже подключены к теплоснабжению. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил заместитель Министра развития общин и территорий Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

"В Кривом Роге все жилые дома подключены к теплоснабжению", - написал Ткаченко в Telegram.

Ткаченко указал, что подключение к теплу стало возможным благодаря масштабной и слаженной работе ремонтных бригад, которые работали практически круглосуточно, а также активной поддержке общин, что значительно сократило сроки выполнения работ.

По его словам, впереди - устранение локальных аварий на теплосетях и подготовка к внедрению распределенной генерации электрической и тепловой энергии, что повысит надежность энергоснабжения.

Важной задачей также является разработка программы модернизации теплосетей на 2025 год с четким определением источников финансирования, добавил Ткаченко.

Ранее сообщалось, что из-за срыва отопительного сезона в городе открыто уголовное дело.

Абоненты не должны получать платежные квитанции за неоказанные услуги теплоснабжения. Платежные квитанции за это время должны быть нулевыми.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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