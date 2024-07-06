В краснодарском крае рф показали кадры пожара на нефтебазе и резервуарах с горючим после сообщений об атаке дронов
Киев • УНН
Пожар на нефтебазе "лукойла" и топливных резервуарах в краснодарском крае россии вспыхнул после сообщения об атаке беспилотников.
В сети появились видео с места пожара на нефтебазе "лукойла" в станице павловская и резервуаров с горючим в станице ленинградская краснодарского края в рф после атаки БПЛА, пишет УНН.
Детали
Телеграм-канал ASTRA публикует кадры с места пожара на нефтебазе "лукойла" в станице павловская краснодарского края в рф после атаки БПЛА. Также сообщалось, что горят резервуары с горючим в станице ленинградская краснодарского края в рф после атаки БПЛА.
В минобороны россии отчитались об "уничтожении" за ночь 7 БПЛА над территорией курской области и одного БПЛА над территорией белгородской области. О массированной ночной атаке на краснодарский край в мо рф не сообщили.
В краснодарском крае рф горит нефтебаза и повреждена вышка связи6 июля 2024, 00:46 • 86302 просмотра