В краснодарском крае рф показали кадры пожара на нефтебазе и резервуарах с горючим после сообщений об атаке дронов

В сети появились видео с места пожара на нефтебазе "лукойла" в станице павловская и резервуаров с горючим в станице ленинградская краснодарского края в рф после атаки БПЛА, пишет УНН.

Детали

Телеграм-канал ASTRA публикует кадры с места пожара на нефтебазе "лукойла" в станице павловская краснодарского края в рф после атаки БПЛА. Также сообщалось, что горят резервуары с горючим в станице ленинградская краснодарского края в рф после атаки БПЛА.

В минобороны россии отчитались об "уничтожении" за ночь 7 БПЛА над территорией курской области и одного БПЛА над территорией белгородской области. О массированной ночной атаке на краснодарский край в мо рф не сообщили.

В краснодарском крае рф горит нефтебаза и повреждена вышка связи