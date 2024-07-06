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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В краснодарском крае рф показали кадры пожара на нефтебазе и резервуарах с горючим после сообщений об атаке дронов

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 07:11  •  17757 просмотра

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Пожар на нефтебазе "лукойла" и топливных резервуарах в краснодарском крае россии вспыхнул после сообщения об атаке беспилотников.

В сети появились видео с места пожара на нефтебазе "лукойла" в станице павловская и резервуаров с горючим в станице ленинградская краснодарского края в рф после атаки БПЛА, пишет УНН.

Детали

Телеграм-канал ASTRA публикует кадры с места пожара на нефтебазе "лукойла" в станице павловская краснодарского края в рф после атаки БПЛА. Также сообщалось, что горят резервуары с горючим в станице ленинградская краснодарского края в рф после атаки БПЛА.

В минобороны россии отчитались об "уничтожении" за ночь 7 БПЛА над территорией курской области и одного БПЛА над территорией белгородской области. О массированной ночной атаке на краснодарский край в мо рф не сообщили.

В краснодарском крае рф горит нефтебаза и повреждена вышка связи6 июля 2024, 00:46 • 86302 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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