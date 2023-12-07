В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
Киев • УНН
Более 40 стран сформировали коалицию для создания Специального трибунала по агрессии россии против Украины, обсуждая различные форматы трибунала.
В коалицию (Core Group) по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины вошло более 40 стран. Об этом журналисту УНН сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Сейчас есть коргруппа - это ядро стран, их более 40. Это страны, которые вместе с нами работают над формированием модальности этого трибунала. Потому что есть разные форматы по которым может работать трибунал. Будет ли он классический или гибридный, где он будет, за счет участия каких экспертов он будет. То есть эти вопросы проговариваются. В этом ядре, кругу стран таких встреч уже было три
Она выразила надежду, что это только начало.
Дополнение
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к созданию Специального трибунала по агрессии россии против Украины, подчеркивая необходимость правосудия для предотвращения будущих войн. Кулеба призвал к единству в привлечении россии к ответственности для обеспечения глобального мира.
Генпрокурор Украины назвал две возможные модели создания трибунала за преступление агрессии.
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
Более 40 стран сформировали коалицию для создания Специального трибунала по агрессии россии против Украины, обсуждая различные форматы трибунала.
Из-за забастовки польских перевозчиков Укрзализныця перевезет украинские фуры через границу спецпоездом (видео)
Укрзализныця запустила тестовый поезд с 23 украинскими грузовиками, которые должны заехать в Украину железнодорожным путем в обход блокады польских протестующих автомобильного пути на границе. Так Украина надеется решить проблему с экспортом продукции, возникшую из-за блокады путей.
Имеют те же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев: Бедный обеспокоен идеей допуска представителей страны-агрессора к Олимпиаде
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выступает против участия российских и белорусских спортсменов под "нейтральным" флагом в Олимпийских играх. Он считает, что отказ от российского гражданства - это единственный способ для спортсменов продемонстрировать настоящий нейтралитет.
Зеленский собирается на инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Милея - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея. Это станет его первой поездкой в Латинскую Америку после начала полномасштабного российского вторжения.
Алиев объявил внеочередные выборы президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные президентские выборы на 7 февраля 2024 года, перенеся дату с изначально запланированных на 2025 год.
Оккупанты нанесли удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне: два энергоблока приостановили работу
По данным Минэнерго, из-за этой остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме.
Захватил ребенка в заложники во время оккупации Черниговщины: суд вынес приговор российскому оккупанту
Российский военнослужащий был приговорен к 12 годам лишения свободы за похищение 15-летнего парня с целью получения военной информации от его матери, украинской военной. Мальчика удерживали в плохих условиях и угрожали его матери.
Суд обязал Минобороны отреставрировать дом авиаконструктора Игоря Сикорского
Шестой апелляционный административный суд обязал министерство обороны Украины восстановить исторический дом авиаконструктора Игоря Сикорского, подтвердив его культурную ценность.
На Таврическом направлении украинские войска отбили 34 атаки, уничтожили более пяти сотен оккупантов и почти полсотни единиц военной техники
На Таврическом направлении украинские войска отбили 34 обстрела, уничтожив 513 человек личного состава и 45 единиц военной техники противника, в том числе миномет 2С4 "Тюльпан".
В Украине дефицит электроэнергии: людей призывают уменьшить потребление во избежание отключений
Украина испытывает дефицит электроэнергии из-за низких температур, ремонтных работ и уменьшения солнечной энергии. Премьер-министр Шмыгаль заявил, что используется экстренная помощь из Европы, и подчеркнул ответственное потребление, особенно между 9:00 и 19:00.