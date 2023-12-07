В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

В коалицию (Core Group) по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины вошло более 40 стран. Об этом журналисту УНН сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Сейчас есть коргруппа - это ядро стран, их более 40. Это страны, которые вместе с нами работают над формированием модальности этого трибунала. Потому что есть разные форматы по которым может работать трибунал. Будет ли он классический или гибридный, где он будет, за счет участия каких экспертов он будет. То есть эти вопросы проговариваются. В этом ядре, кругу стран таких встреч уже было три - рассказала Джапарова.

Она выразила надежду, что это только начало.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к созданию Специального трибунала по агрессии россии против Украины, подчеркивая необходимость правосудия для предотвращения будущих войн. Кулеба призвал к единству в привлечении россии к ответственности для обеспечения глобального мира.

Генпрокурор Украины назвал две возможные модели создания трибунала за преступление агрессии.