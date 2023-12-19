В Китае мощное землетрясение унесло жизни 118 человек

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в отдаленном гористом районе на северной окраине Цинхай-Тибетского нагорья в Китае незадолго до полуночи в понедельник, в результате чего погибли по меньшей мере 118 человек и сотни получили ранения, по данным китайских государственных СМИ, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Власти быстро мобилизовали целый ряд экстренных мер после того, как землетрясение разрушило дороги и инфраструктуру, вызвало оползни и наполовину засыпало село илом. Но спасательные работы оказались сложными при минусовых температурах, поскольку большая часть Китая столкнулась с минусовыми погодными условиями после того, как по стране прокатилась мощная волна холода.

В 23:59 в понедельник по местному времени, по данным Китайского центра сейсмических сетей (CENC), землетрясение произошло в уезде Цзишишань в провинции Ганьсу на глубине 10 км. Эпицентр находился в 5 км от границы между Ганьсу и соседней провинцией Цинхай, где также ощущались сильные толчки. Сильное землетрясение произошло примерно в 100 км к юго-западу от китайского города Ланьчжоу, недалеко от пограничного района Ганьсу-Цинхай, в полночь во вторник.

В Ганьсу по состоянию на 7:50 утра вторника по местному времени 105 человек погибли, а из 397 раненых по состоянию на 9:30 утра 16 находились в критическом состоянии, сообщили власти провинции. Число погибших в Цинхае выросло как минимум до 13, 182 получили ранения. Официально пропавшими без вести остались 20 человек.

Поскольку зона бедствия находится в высокогорном регионе, где погода холодная, спасательные работы направлены на предотвращение вторичных катастроф, вызванных другими факторами, помимо землетрясения, сообщает Xinhua. Утром во вторник температура в Линься, Ганьсу, недалеко от места, где произошло землетрясение, составляла около минус 14 градусов по Цельсию.

Хотя 72 часа после землетрясения являются наиболее вероятным временем для спасения выживших, оно будет сокращено из-за суровой погоды, а жертвы, оказавшиеся в ловушке, столкнутся с более высоким риском, говорится в сообщении.

Сообщается о некоторых повреждениях в сферах водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.

В результате многочисленных оползней были повреждены десятки автомагистралей и сельских дорог, однако сообщений о пострадавших не поступало.

На кадрах государственных СМИ видно, как сотрудники пожарно-спасательной службы прочесывают завалы рухнувших зданий.

Крупная плотина гидроэлектростанции в 50 км от эпицентра землетрясения не пострадала. Система видеонаблюдения сообщила, что плотина в верховьях Желтой реки работает нормально.

В селе в Цинхае землетрясение вызвало оползень, в результате которого многие дома были наполовину покрыты коричневым илом. Местные СМИ сообщают, что спасатели задействовали дроны, экскаваторы и бульдозеры для поиска и спасения выживших.

Подземные толчки ощущались на расстоянии 1000 км в центральной провинции Хэнань, где местные СМИ поделились видеороликами, на которых раскачивается мебель в домах людей.

Предварительный анализ показывает, что землетрясение было ударным, одно из трех землетрясений магнитудой выше 6, произошедших в пределах 200 км от эпицентра с 1900 года, сообщает CCTV. Государственные СМИ сообщили как минимум о 32 толчках за час после землетрясения.

По данным CENC, к утру вторника было зарегистрировано в общей сложности девять афтершоков магнитудой 3,0 и выше, два из которых имели магнитуду не менее 4,0.

По данным CENC, примерно в 3000 км от Цзишишань в регионе Синьцзян во вторник в 9:46 утра по местному времени произошло еще одно землетрясение магнитудой около 5,5 и на глубине 10 км.

Дополнение

Землетрясения распространены в провинциях Китая, таких как Ганьсу, лежащих на восточной границе тектонически активного Цинхай-Тибетского нагорья. Самое смертоносное землетрясение в Китае за последние десятилетия произошло в 2008 году, когда землетрясение силой 8,0 баллов обрушилось на Сычуань, унеся жизни почти 70 000 человек.