В Китае мощное землетрясение унесло жизни 118 человек
Киев • УНН
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в китайской провинции Ганьсу недалеко от границы с Цинхаем, в результате чего погибли по меньшей мере 118 человек и сотни получили ранения. Низкие температуры мешают спасательным работам в горном регионе.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в отдаленном гористом районе на северной окраине Цинхай-Тибетского нагорья в Китае незадолго до полуночи в понедельник, в результате чего погибли по меньшей мере 118 человек и сотни получили ранения, по данным китайских государственных СМИ, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Власти быстро мобилизовали целый ряд экстренных мер после того, как землетрясение разрушило дороги и инфраструктуру, вызвало оползни и наполовину засыпало село илом. Но спасательные работы оказались сложными при минусовых температурах, поскольку большая часть Китая столкнулась с минусовыми погодными условиями после того, как по стране прокатилась мощная волна холода.
В 23:59 в понедельник по местному времени, по данным Китайского центра сейсмических сетей (CENC), землетрясение произошло в уезде Цзишишань в провинции Ганьсу на глубине 10 км. Эпицентр находился в 5 км от границы между Ганьсу и соседней провинцией Цинхай, где также ощущались сильные толчки. Сильное землетрясение произошло примерно в 100 км к юго-западу от китайского города Ланьчжоу, недалеко от пограничного района Ганьсу-Цинхай, в полночь во вторник.
В Ганьсу по состоянию на 7:50 утра вторника по местному времени 105 человек погибли, а из 397 раненых по состоянию на 9:30 утра 16 находились в критическом состоянии, сообщили власти провинции. Число погибших в Цинхае выросло как минимум до 13, 182 получили ранения. Официально пропавшими без вести остались 20 человек.
Поскольку зона бедствия находится в высокогорном регионе, где погода холодная, спасательные работы направлены на предотвращение вторичных катастроф, вызванных другими факторами, помимо землетрясения, сообщает Xinhua. Утром во вторник температура в Линься, Ганьсу, недалеко от места, где произошло землетрясение, составляла около минус 14 градусов по Цельсию.
Хотя 72 часа после землетрясения являются наиболее вероятным временем для спасения выживших, оно будет сокращено из-за суровой погоды, а жертвы, оказавшиеся в ловушке, столкнутся с более высоким риском, говорится в сообщении.
Сообщается о некоторых повреждениях в сферах водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.
В результате многочисленных оползней были повреждены десятки автомагистралей и сельских дорог, однако сообщений о пострадавших не поступало.
На кадрах государственных СМИ видно, как сотрудники пожарно-спасательной службы прочесывают завалы рухнувших зданий.
Крупная плотина гидроэлектростанции в 50 км от эпицентра землетрясения не пострадала. Система видеонаблюдения сообщила, что плотина в верховьях Желтой реки работает нормально.
В селе в Цинхае землетрясение вызвало оползень, в результате которого многие дома были наполовину покрыты коричневым илом. Местные СМИ сообщают, что спасатели задействовали дроны, экскаваторы и бульдозеры для поиска и спасения выживших.
Подземные толчки ощущались на расстоянии 1000 км в центральной провинции Хэнань, где местные СМИ поделились видеороликами, на которых раскачивается мебель в домах людей.
Предварительный анализ показывает, что землетрясение было ударным, одно из трех землетрясений магнитудой выше 6, произошедших в пределах 200 км от эпицентра с 1900 года, сообщает CCTV. Государственные СМИ сообщили как минимум о 32 толчках за час после землетрясения.
По данным CENC, к утру вторника было зарегистрировано в общей сложности девять афтершоков магнитудой 3,0 и выше, два из которых имели магнитуду не менее 4,0.
По данным CENC, примерно в 3000 км от Цзишишань в регионе Синьцзян во вторник в 9:46 утра по местному времени произошло еще одно землетрясение магнитудой около 5,5 и на глубине 10 км.
Дополнение
Землетрясения распространены в провинциях Китая, таких как Ганьсу, лежащих на восточной границе тектонически активного Цинхай-Тибетского нагорья. Самое смертоносное землетрясение в Китае за последние десятилетия произошло в 2008 году, когда землетрясение силой 8,0 баллов обрушилось на Сычуань, унеся жизни почти 70 000 человек.
В Китае мощное землетрясение унесло жизни 118 человек
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в китайской провинции Ганьсу недалеко от границы с Цинхаем, в результате чего погибли по меньшей мере 118 человек и сотни получили ранения. Низкие температуры мешают спасательным работам в горном регионе.
На севере созданы новые мобильные огневые группы, которые защищают небо Украины не только на суше, но и на воде - Наев
Украинские моряки создали новые мобильные огневые группы в Северной оперативной зоне, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Армия рф обстреляла Очаков на Николаевщине: повреждены здания в рекреационной зоне побережья
Российские войска обстреляли украинский город Очаков в Николаевской области, повредив рекреационную прибрежную зону, но без жертв, сообщил Виталий Ким.
Хмельницкая область: во время ночной атаки дронов рф пострадавших среди гражданских не зафиксировано
В Хмельницкой области украинские силы сбили два российских беспилотника "шахед"; никто из гражданских лиц и объектов инфраструктуры не пострадал.
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
В абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса по блокировке налоговых накладных.
Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 80 раз, выпустили 9 беспилотников: есть повреждения
Российские войска атаковали Запорожскую область 84 раза за сутки, включая 9 ударов с беспилотников, обошлось без жертв.
Армия рф не оставляет попыток выйти на границы Донецкой области, однако ВСУ держат оборону и уничтожают врага - Сырский
Украинские войска обороняются от российского наступления на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, успешно удерживая позиции и нанося противнику значительные потери.
Враг под вечер ударил по Купянску, есть раненый
Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области, ранен один мужчина в Купянске; его состояние средней тяжести.
По Херсонской области россияне выпустили 495 снарядов, есть жертва
Российские войска совершили 79 обстрелов Херсонской области, в результате чего погиб один человек.
Войска рф ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
Российские войска атаковали Никополь из тяжелой артиллерии ночью, но обошлось без жертв, после чего сообщалось о затишье.