В Киеве объединят две детские библиотеки: новая структура предусматривает увеличение возможностей для обучения
Киев • УНН
Государственная библиотека Украины для юношества и Национальная библиотека Украины для детей в Киеве объединятся, образовав большую библиотеку с фондом более 750 000 экземпляров, которая будет обслуживать 25 000 пользователей.
Государственную библиотеку Украины для юношества присоединят к Национальной библиотеке Украины для детей. Планируется, что совокупный фонд библиотеки составит более 750 тысяч экземпляров, а прогнозируемое количество пользователей достигнет 25 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.
Реорганизация библиотеки значительно повысит уровень обслуживания пользователей. А это для нас приоритет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина добавила традиции приготовления постных голубцов и изготовления "шитого" рушника к культурному наследию
Согласно информации ведомства, изменение структуры должно обеспечить объединение ресурсов учреждений для качественных изменений. В результате объединения, совокупный фонд библиотеки составит более 750 тысяч экземпляров документных ресурсов. Прогнозируемое количество пользователей, как указывается, будет достигать 25 тысяч, а компьютерная база - 150 единиц.
Новая стратегия библиотеки предусматривает: дополнительные пространства, молодежные хабы для общения и релаксации, увеличение возможностей для обучения и проведения различных мероприятий. Кроме того, планируется создание единой точки доступа к информационным ресурсам библиотек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украинском доме открыли выставочный проект "ДоДома на Рождество. Свет украинской традиции"
В Киеве объединят две детские библиотеки: новая структура предусматривает увеличение возможностей для обучения
Государственная библиотека Украины для юношества и Национальная библиотека Украины для детей в Киеве объединятся, образовав большую библиотеку с фондом более 750 000 экземпляров, которая будет обслуживать 25 000 пользователей.
Аналитики ISW проанализировали заявления путина о целях рф в войне против Украины
Аналитики ISW проанализировали заявления президента россии владимира путина о целях рф в войне во время его пресс-конференции.
Судью Киевского апелляционного суда Глиняного отстранили от правосудия - ВСП
Судья Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный отстранен от правосудия до 30 января 2024 года на фоне подозрения во взяточничестве.
Более полутысячи пострадавших: в Пекине из-за непогоды столкнулись два поезда метро
Два поезда метро столкнулись в Пекине во время сильного снегопада, в результате чего более 500 человек получили ранения, 102 из них получили переломы, а 67 были госпитализированы.
Суд приговорил к пожизненному заключению врача из Мариуполя, которая во время боев за город "сдала" россиянам 7 раненых воинов ВСУ
Валентина Чехова, офтальмолог из Мариуполя, была приговорена к пожизненному заключению за то, что во время боев в 2022 году выдала российским войскам семерых раненых украинских солдат.
"Укрэнерго" получила статус полноправного члена ENTSO-E
Укрэнерго станет 40-м полноправным членом ENTSO-E с 1 января 2024 года, что усилит интеграцию Украины с европейским энергетическим сектором и предоставит право голоса при принятии решений в ассоциации.
Дефицита электричества не фиксируют, враг снова ударил по ТЭС в прифронтовой области - Минэнерго
Несмотря на обстрел тепловой электростанции на востоке Украины, пока нет дефицита электроэнергии, и нет никаких ограничений в поставках электроэнергии, поскольку ремонтные работы и импорт поддерживают баланс.
Шью одежду для ВСУ: портниха из Черкасской области рассказала, как приближает победу благодаря участию в конкурсе "Роби своє"
Светлана Мирошник из Черкасской области, которая потеряла на войне сына, руководит домашней швейной мастерской для изготовления военного обмундирования, которая финансируется за счет конкурсного гранта.
Пострадавших из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье уже 26: полиция говорит, в отношении подрывника проводят реанимационные мероприятия (видео)
Количество пострадавших из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье возросло до 26: полиция сообщает, что в отношении подрывника проводят реанимационные мероприятия.
Пограничники задержали контрабандистов, которые изготавливали дроны для переправки сигарет за границу
Волынские пограничники разоблачили контрабандистов, которые изготавливали беспилотники для контрабанды сигарет в ЕС, конфисковав БПЛА и оборудование для их производства. Изъятые беспилотники помогут украинской обороне.