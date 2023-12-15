В Киеве объединят две детские библиотеки: новая структура предусматривает увеличение возможностей для обучения

Государственную библиотеку Украины для юношества присоединят к Национальной библиотеке Украины для детей. Планируется, что совокупный фонд библиотеки составит более 750 тысяч экземпляров, а прогнозируемое количество пользователей достигнет 25 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.

Реорганизация библиотеки значительно повысит уровень обслуживания пользователей. А это для нас приоритет - сказал в.и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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Согласно информации ведомства, изменение структуры должно обеспечить объединение ресурсов учреждений для качественных изменений. В результате объединения, совокупный фонд библиотеки составит более 750 тысяч экземпляров документных ресурсов. Прогнозируемое количество пользователей, как указывается, будет достигать 25 тысяч, а компьютерная база - 150 единиц.

Новая стратегия библиотеки предусматривает: дополнительные пространства, молодежные хабы для общения и релаксации, увеличение возможностей для обучения и проведения различных мероприятий. Кроме того, планируется создание единой точки доступа к информационным ресурсам библиотек.

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