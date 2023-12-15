В Киеве объединят две детские библиотеки: новая структура предусматривает увеличение возможностей для обучения

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
  •  85031 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
  •  91854 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
  •  101987 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  155805 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  155311 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  146073 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  139088 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  141923 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  135756 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  125124 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  107925 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  140274 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  148672 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  138726 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
13 декабря  •  127824 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Сокрушительные атаки россиян в Одесской области: власть, бизнес и международные партнеры сплочены помощью пострадавшим

Сокрушительные атаки россиян в Одесской области: власть, бизнес и международные партнеры сплочены помощью пострадавшим

  •  110096 просмотра
Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

  •  109294 просмотра
За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

  •  95136 просмотра
Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

  •  90383 просмотра
В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

  •  47406 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-kieve-obedinyat-dve-detskie-biblioteki-rasshiriv-resursi-i-dostup-polzovatelei

В Киеве объединят две детские библиотеки: новая структура предусматривает увеличение возможностей для обучения

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 11:12  •  13050 просмотра

Read in English

Государственная библиотека Украины для юношества и Национальная библиотека Украины для детей в Киеве объединятся, образовав большую библиотеку с фондом более 750 000 экземпляров, которая будет обслуживать 25 000 пользователей.

Государственную библиотеку Украины для юношества присоединят к Национальной библиотеке Украины для детей. Планируется, что совокупный фонд библиотеки составит более 750 тысяч экземпляров, а прогнозируемое количество пользователей достигнет 25 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.

Реорганизация библиотеки значительно повысит уровень обслуживания пользователей. А это для нас приоритет

- сказал в.и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина добавила традиции приготовления постных голубцов и изготовления "шитого" рушника к культурному наследию

Согласно информации ведомства, изменение структуры должно обеспечить объединение ресурсов учреждений для качественных изменений. В результате объединения, совокупный фонд библиотеки составит более 750 тысяч экземпляров документных ресурсов. Прогнозируемое количество пользователей, как указывается,  будет достигать 25 тысяч, а компьютерная база - 150 единиц.

Новая стратегия библиотеки предусматривает: дополнительные пространства, молодежные хабы для общения и релаксации, увеличение возможностей для обучения и проведения различных мероприятий. Кроме того, планируется создание единой точки доступа к информационным ресурсам библиотек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украинском доме открыли выставочный проект "ДоДома на Рождество. Свет украинской традиции"

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Культура
У Києві об'єднають дві дитячі бібліотеки: нова структура передбачає збільшення можливостей для навчання
Two children's libraries to be merged in Kyiv: new structure will increase learning opportunities
Новости по теме

В Киеве объединят две детские библиотеки: новая структура предусматривает увеличение возможностей для обучения

Государственная библиотека Украины для юношества и Национальная библиотека Украины для детей в Киеве объединятся, образовав большую библиотеку с фондом более 750 000 экземпляров, которая будет обслуживать 25 000 пользователей.

Культура •   •  13050 просмотра
В Киеве объединят две детские библиотеки: новая структура предусматривает увеличение возможностей для обучения

Аналитики ISW проанализировали заявления путина о целях рф в войне против Украины

Аналитики ISW проанализировали заявления президента россии владимира путина о целях рф в войне во время его пресс-конференции.

Политика •   •  33391 просмотра
Аналитики ISW проанализировали заявления путина о целях рф в войне против Украины

Судью Киевского апелляционного суда Глиняного отстранили от правосудия - ВСП

Судья Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный отстранен от правосудия до 30 января 2024 года на фоне подозрения во взяточничестве.

Криминал и ЧП •   •  29761 просмотра
Судью Киевского апелляционного суда Глиняного отстранили от правосудия - ВСП

Более полутысячи пострадавших: в Пекине из-за непогоды столкнулись два поезда метро

Два поезда метро столкнулись в Пекине во время сильного снегопада, в результате чего более 500 человек получили ранения, 102 из них получили переломы, а 67 были госпитализированы.

Новости Мира •   •  25243 просмотра
Более полутысячи пострадавших: в Пекине из-за непогоды столкнулись два поезда метро

Суд приговорил к пожизненному заключению врача из Мариуполя, которая во время боев за город "сдала" россиянам 7 раненых воинов ВСУ

Валентина Чехова, офтальмолог из Мариуполя, была приговорена к пожизненному заключению за то, что во время боев в 2022 году выдала российским войскам семерых раненых украинских солдат.

Криминал и ЧП •   •  22931 просмотра
Суд приговорил к пожизненному заключению врача из Мариуполя, которая во время боев за город "сдала" россиянам 7 раненых воинов ВСУ

"Укрэнерго" получила статус полноправного члена ENTSO-E

Укрэнерго станет 40-м полноправным членом ENTSO-E с 1 января 2024 года, что усилит интеграцию Украины с европейским энергетическим сектором и предоставит право голоса при принятии решений в ассоциации.

Экономика •   •  21924 просмотра
"Укрэнерго" получила статус полноправного члена ENTSO-E

Дефицита электричества не фиксируют, враг снова ударил по ТЭС в прифронтовой области - Минэнерго

Несмотря на обстрел тепловой электростанции на востоке Украины, пока нет дефицита электроэнергии, и нет никаких ограничений в поставках электроэнергии, поскольку ремонтные работы и импорт поддерживают баланс.

Общество •   •  24932 просмотра
Дефицита электричества не фиксируют, враг снова ударил по ТЭС в прифронтовой области - Минэнерго

Шью одежду для ВСУ: портниха из Черкасской области рассказала, как приближает победу благодаря участию в конкурсе "Роби своє"

Светлана Мирошник из Черкасской области, которая потеряла на войне сына, руководит домашней швейной мастерской для изготовления военного обмундирования, которая финансируется за счет конкурсного гранта.

Общество •   •  19435 просмотра
Шью одежду для ВСУ: портниха из Черкасской области рассказала, как приближает победу благодаря участию в конкурсе "Роби своє"

Пострадавших из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье уже 26: полиция говорит, в отношении подрывника проводят реанимационные мероприятия (видео)

Количество пострадавших из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье возросло до 26: полиция сообщает, что в отношении подрывника проводят реанимационные мероприятия.

Криминал и ЧП •   •  19207 просмотра
Пострадавших из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье уже 26: полиция говорит, в отношении подрывника проводят реанимационные мероприятия (видео)

Пограничники задержали контрабандистов, которые изготавливали дроны для переправки сигарет за границу

Волынские пограничники разоблачили контрабандистов, которые изготавливали беспилотники для контрабанды сигарет в ЕС, конфисковав БПЛА и оборудование для их производства. Изъятые беспилотники помогут украинской обороне.

Криминал и ЧП •   •  18701 просмотра
Пограничники задержали контрабандистов, которые изготавливали дроны для переправки сигарет за границу