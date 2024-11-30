В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, из-за угрозы ППЛА
Киев • УНН
В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ППЛА. На подступах к столице работает противовоздушная оборона, население призывают находиться в укрытиях.
В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Пребывайте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!