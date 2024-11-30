В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, из-за угрозы ППЛА

В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Пребывайте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! - говорится в сообщении.