В Хмельницком районе во время ночной атаки рф отработала ПВО, разрушений не фиксировали
Киев • УНН
Во время воздушной атаки в Хмельницкой области работали силы противовоздушной обороны, и власти не сообщили о жертвах или повреждении инфраструктуры
В Хмельницком районе Хмельницкой области во время ночной вражеской атаки работали силы ПВО, пострадавших или повреждения инфраструктуры не фиксировали, сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, пишет УНН.
Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на это время сообщений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры нет
Напомним
В Хмельницкой области ночью были слышны звуки взрывов.
В Хмельницком районе во время ночной атаки рф отработала ПВО, разрушений не фиксировали
Во время воздушной атаки в Хмельницкой области работали силы противовоздушной обороны, и власти не сообщили о жертвах или повреждении инфраструктуры.
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