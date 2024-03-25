В Хмельницкой области составили график веерных отключений - Хмельницкоблэнерго

Из-за российского обстрела электросети Хмельницкой области работают в аварийном режиме. Поэтому энергетики заключили график веерных отключений. Об этом информирует Отдел связей с общественностью Хмельницкоблэнерго, передает УНН.

В результате массированной ракетной атаки, которая состоялась 22.03.2024 года, электросети Хмельницкой области работают в аварийном режиме. Энергетики фиксируют существенный рост нагрузки на электросети. Если ситуация и дальше будет идти таким образом и потребители не уменьшат объем потребления электрической энергии - будут введены сетевые ограничения. - сообщили в Хмельницкоблэнерго.

Детали

Чтобы потребители могли сориентироваться и планировать свою деятельность, отключения будут происходить по очередям почасовых отключений и следующим графиком:

В ведомстве объяснили, что отключать будут в порядке очередей: одна очередь утром, с 07:00 до 11:00 и одна вечером, с 17:30 до 21:30, именно в периоды максимальной нагрузки.

Однако ограничения могут и не применять, если напряжение в сети не будет переходить на максимальную отметку.

Подчеркиваем: энергетики постоянно отслеживают уровень нагрузки на электросети, и отключать только при необходимости, чтобы избежать технологических повреждений оборудования.

Узнать свою очередь можно с помощью чат-ботов Viber, Telegram или же в разделе сайта "Почасовые отключения". Проверить ожидаемое время восстановления распределения эл.эн. в разделах "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".