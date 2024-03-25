В Хмельницкой области составили график веерных отключений - Хмельницкоблэнерго

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Из-за российских обстрелов электросети в Хмельницкой области работают в аварийном режиме, что приводит к плановым веерным отключениям электроэнергии с почасовыми отключениями утром и вечером для предотвращения перегрузки сети.
Синегубов провел совещание по восстановлению поврежденной рф энергоинфраструктуры Харьковщины
Восстановление энергетической инфраструктуры Харьковской области, которая получила значительные повреждения в результате вражеских обстрелов, займет несколько недель, а то и месяцев, по словам председателя облгосадминистрации.
СБУ никогда не повторяется в своих спецоперациях: Малюк о новом "хлопке" в рф
Председатель СБУ Василий Малюк прогнозирует новые спецоперации, которые нанесут еще больший вред врагу на суше и на море, обещая, что СБУ никогда не повторится и будет на шаг впереди россиян.
Малюк объяснил, при каких условиях СБУ снова "поздоровается" с Крымским мостом
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Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации.
Белый дом о теракте в "Крокусе": никакой связи с Украиной, это кремлевская пропаганда
Белый дом отверг попытки россии связать московский теракт с Украиной, заявив, что он был совершен боевиками ИГИЛ-К, которые не имеют никакого отношения к Киеву.
Крупнейшая геомагнитная буря повлекла за собой световое шоу во время южного сияния - фото
Сильная геомагнитная буря на Солнце вызвала эффектное проявление южного сияния (Aurora Australis), которое было видно в Новой Зеландии и на юге Австралии: яркие красные и зеленые цвета озаряли небо перед восходом солнца.
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СБУ провела успешные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, сократив экспорт нефтепродуктов на треть и перекрыв ключевой источник поступлений в военный бюджет путина.
Взрыв прогремел в Днепре - СМИ
В Днепре прогремел взрыв, который, по сообщениям Telegram-каналов, был вероятно вызван сбитием разведывательного беспилотника, хотя власти пока ничего не комментируют.