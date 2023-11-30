В Хмельницкой области обломки вражеских дронов упали на территорию бывшего завода
Киев • УНН
Во время атаки рф в Хмельницкой области Украины силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников, обломки которых упали на бывшую фабрику; сообщений о жертвах не поступало.
Во время русской атаки ударными дронами в ночь на 30 ноября в Хмельницкой области работали силы противовоздушной обороны. Обломки сбитый вражеских беспилотников упали на территории бывшего завода, пострадавших нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Хмельницкую ОВА.
Во время очередной вражеской атаки ударными БпЛА в Шепетовском районе работали силы ПВО. Вследствие их сбития, обломки упали на территории бывшего завода. Травмированных нет. Пожар отсутствует. Повреждения устанавливаются
Дополнения
Силы обороны в ночь на 30 ноября уничтожили в небе над Украиной 14 из 20 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками.
Враг также нанес удар по Донецкой области восемью ракетами С-300. В результате атаки 10 человек раненые, под завалами люди.
В Хмельницкой области обломки вражеских дронов упали на территорию бывшего завода
Во время атаки рф в Хмельницкой области Украины силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников, обломки которых упали на бывшую фабрику; сообщений о жертвах не поступало.
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