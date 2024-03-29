В Хмельницкой области из-за атаки рф повреждены 6 домов и помещение бассейна лагеря - ОВА

В результате сегодняшней атаки российских войск в Хмельницкой области были повреждены 6 частных домов и помещение бассейна детского лагеря, жертв нет, сообщили в Хмельницкой ОВА в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В результате сегодняшней вражеской атаки имеем повреждения 6 частных жилых домов в громадах области и помещения бассейна детского лагеря. Повреждены окна и крыши. Главное, что пострадавших нет", - сообщили в Хмельницкой ОВА в Telegram.

Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль