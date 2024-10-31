В Харькове спасатели деблокировали из-под завалов тело 15-летнего парня

В Харькове чрезвычайники извлекли из-под завалов тело 15-летнего подростка, который не выходил на связь. Таким образом в результате вражеского авиаудара по многоэтажке погибли три человека. Об этом УУН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Количество погибших в результате вражеского обстрела многоэтажки в Харькове 30 октября возросло до трех человек. Спасатели деблокировали из-под завалов дома тела 15-летнего парня и мужчины - говорится в сообщении ОГП.

Как сообщается, еще 35 человек пострадали в результате атаки.

Как дополнил председатель ОВА Олег Синегубов, спасательно-поисковая операция на месте попадания вражеской авиабомбы продолжается.

Ранее спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявлял, что в Харькове под завалами разрушенного подъезда многоэтажки спасатели нашли тело 15-летнего мальчика, он не подает признаков жизни.