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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове прогремел взрыв возле полицейского участка: что известно

В Харькове прогремел взрыв возле полицейского участка: что известно

Киев  •  УНН

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В Харькове возле входа в территориальный отдел полиции произошел взрыв неизвестного устройства. Фасад здания поврежден, пострадавших нет, полиция проводит расследование инцидента.

В Харькове сегодня, 8 декабря, произошел взрыв возле входа в территориальный отдел полиции. Обошлось без пострадавших. Правоохранители проводят расследование инцидента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Как сообщается, взрыв произошел около 17:00 в Слободском районе Харькова.

Предварительно установлено, что неизвестное взрывное устройство детонировало возле центрального входа в административное здание территориального отдела полиции

- говорится в сообщении полиции.

В результате взрыва повреждена фасад здания. Пострадавших нет.

Сейчас специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Украинцы задекларировали почти 300 единиц огнестрельного оружия – Нацпол3 дек. 2024, 10:44 • 14497 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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