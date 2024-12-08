В Харькове прогремел взрыв возле полицейского участка: что известно
Киев • УНН
В Харькове возле входа в территориальный отдел полиции произошел взрыв неизвестного устройства. Фасад здания поврежден, пострадавших нет, полиция проводит расследование инцидента.
В Харькове сегодня, 8 декабря, произошел взрыв возле входа в территориальный отдел полиции. Обошлось без пострадавших. Правоохранители проводят расследование инцидента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Как сообщается, взрыв произошел около 17:00 в Слободском районе Харькова.
Предварительно установлено, что неизвестное взрывное устройство детонировало возле центрального входа в административное здание территориального отдела полиции
В результате взрыва повреждена фасад здания. Пострадавших нет.
Сейчас специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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