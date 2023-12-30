В Харькове назвали улицу в честь Героя Украины Станислава Парталы
Киев • УНН
В Харькове переименовали улицу Балакирева в честь погибшего Героя Украины Станислава Парталы, защитника Мариуполя.
В Харькове улицу Балакирева переименовали в честь Героя Украины Станислава Парталы, который принимал участие в обороне Мариуполя. Об этом сообщил Харьковский городской совет, передает УНН.
Бывшую ул. Балакирева, которая расположена в Шевченковском районе, переименовали в ул. Партали. Соответствующее решение было принято сегодня, 29 декабря, на внеочередной сессии Харьковского горсовета
Детали
Лейтенант Нацгвардии Станислав Партала родился 5 октября 1984 года в Харькове. Учился в Харьковской гимназии №111. Воевать пошел в 2014 году. Он провел сотни удачных боевых операций и научил военному делу многих собратьев.
Партала был командиром взвода разведки батальона "Азов". Он погиб 2 марта 2022 года вблизи поселка Калиновка Донецкой области. Посмертно был удостоен звания Героя Украины Украины и ордена "Золотая Звезда".
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В Харькове назвали улицу в честь Героя Украины Станислава Парталы
В Харькове переименовали улицу Балакирева в честь погибшего Героя Украины Станислава Парталы, защитника Мариуполя.
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