В Харькове назвали улицу в честь Героя Украины Станислава Парталы

Во Французских Альпах лавина убила 54-летнюю британку и ее 22-летнего сына

Британская женщина, 54 года, и ее сын, 22 года, погибли под лавиной во время катания на лыжах вне трассы во французских Альпах. Инструктор также был похоронен, но выжил.