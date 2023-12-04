В Харькове из-за оползня погибли двое газовиков из-за оползня

В понедельник, 4 декабря, во время проведения аварийных работ работниками газовой службы на подземном газопроводе в Харькове произошел оползень грунта, в результате чего погибли двое работников. О смерти 42- и 48-летнего мужчин сообщили в региональном управлении спасателей, передает УНН.

Детали

Отмечается, что двое работников газовой службы оказались под слоем земли в результате оползня во время аварийных работ в Харькове.

4 декабря в 18:26 поступило сообщение, что во время проведения аварийных работ работниками газовой службы на подземном газопроводе произошел оползень. Под слоем земли оказались двое мужчин 1981 и 1975 г.р. Происшествие произошло на ул. Шевченко города Харькова говорится в сообщении.

Спасатели пытались быстро откопать мужчин, но после того, как достали их из-под земли, те были без признаков жизни, отметили в ГСЧС. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического случая.

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