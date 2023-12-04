В Харькове из-за оползня погибли двое газовиков из-за оползня
Киев • УНН
Двое рабочих погибли в результате оползня во время аварийных ремонтных работ на газопроводе в Харькове, несмотря на усилия спасателей, которые пытались их спасти.
В понедельник, 4 декабря, во время проведения аварийных работ работниками газовой службы на подземном газопроводе в Харькове произошел оползень грунта, в результате чего погибли двое работников. О смерти 42- и 48-летнего мужчин сообщили в региональном управлении спасателей, передает УНН.
Детали
Отмечается, что двое работников газовой службы оказались под слоем земли в результате оползня во время аварийных работ в Харькове.
4 декабря в 18:26 поступило сообщение, что во время проведения аварийных работ работниками газовой службы на подземном газопроводе произошел оползень. Под слоем земли оказались двое мужчин 1981 и 1975 г.р. Происшествие произошло на ул. Шевченко города Харькова
Спасатели пытались быстро откопать мужчин, но после того, как достали их из-под земли, те были без признаков жизни, отметили в ГСЧС. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического случая.
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В Харькове из-за оползня погибли двое газовиков из-за оползня
Двое рабочих погибли в результате оползня во время аварийных ремонтных работ на газопроводе в Харькове, несмотря на усилия спасателей, которые пытались их спасти.
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