В Иране кандидат от реформистов Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов над ультраконсерватором Саидом Джалили, сообщило министерство внутренних дел страны, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Пезешкиан получил более 16 миллионов голосов, а Джалили - более 13 миллионов из примерно 30 миллионов поданных голосов, сообщил представитель избирательного органа страны Мохсен Эслами, добавив, что явка избирателей составила 49,8 процента.

Сообщается, что количество испорченных бюллетеней превысило 600 тысяч.

Пезешкиан поблагодарил своих сторонников, которые пришли голосовать "с любовью и помочь" стране.

"Мы протянем руку дружбы всем; мы все люди этой страны; мы должны использовать каждого для прогресса страны", - сказал он в эфире государственного телевидения.

Кандидатура Пезешкиана, еще до недавнего времени неизвестного, как указано, вселила надежды иранских реформистов после многих лет доминирования консервативных и ультраконсервативных лагерей.

Основная реформистская коалиция Ирана поддержала Пезешкиана при поддержке бывших президентов Мохаммеда Хатами и умеренного Хасана Рухани.

Пезешкиан, 69-летний кардиохирург, призвал к "конструктивным отношениям" с западными странами, чтобы восстановить ядерную сделку и "вывести Иран из изоляции".

58-летний Джалили - бывший переговорщик по ядерной программе Ирана, широко известный своей бескомпромиссной антизападной позицией, пишет издание. В ходе своей кампании он собрал значительную базу сторонников жесткой линии и получил поддержку других консервативных деятелей.

Накануне пятничного тура Пезешкиан и Джалили приняли участие в двух телевизионных дебатах, во время которых они обсудили низкую явку избирателей, а также экономические проблемы Ирана, международные отношения и интернет-ограничения. Пезешкиан пообещал ослабить давние ограничения на доступ в Интернет и "полностью" противостоять полицейским патрулям, требующим обязательного ношения хиджаба для женщин, что стало громкой проблемой после смерти Махсы Амини под стражей в полиции в 2022 году. 22-летнюю иранскую курдку задержали по подозрению в нарушении дресс-кода, и ее смерть спровоцировала месяцы общенациональных беспорядков.

Дополнение

Выборы, назначенные досрочно после гибели ультраконсервативного президента Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета, состоялись по первому туру, отмеченному исторически низкой явкой на прошлой неделе. В первом туре на прошлой неделе Пезешкиан, который был единственным реформистом, которому разрешили баллотироваться, получил наибольшее количество голосов.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который обладает высшей властью, призвал к более высокой явке во втором туре, подчеркнув важность выборов. Он сказал, что явка в первом туре была ниже, чем ожидалось, но добавил, что это не было актом "против системы".

Голосование проходит на фоне обострения региональной напряженности из-за войны в секторе Газа, спора с Западом по ядерной программе Ирана и внутреннего недовольства состоянием иранской экономики, пострадавшей от санкций, указывает издание.