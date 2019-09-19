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В Индонезии задержали более 200 человек из-за лесных пожаров

В Индонезии задержали более 200 человек из-за лесных пожаров

Киев  •  УНН

 • 10492 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Полиция Индонезии заявила, что задержала 230 человек, подозреваемых в возникновении пожаров, которые распространяют вредный для здоровья дым значительной частью Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

"Среди задержанных - трое мужчин, которых поймали в понедельник, когда они пытались "очистить" землю для посева сельскохозяйственных культур в национальном парке Тесса Нило, где проживает около 140 исчезающих диких слонов", - говорится в сообщении.

Задержанных могут привлечь к уголовной ответственности в соответствии с законом об охране окружающей природной среды, который предусматривает максимум 10-летний срок заключения за поджог.

"Пожары в Индонезии - это ежегодная проблема, которая напрягает отношения с соседними странами. Вредный дым от пожаров угрожает части Индонезии, Сингапура, Малайзии и юга Таиланда", - отмечается в сообщении.

Плохая видимость из-за дыма стала причиной задержки рейсов в нескольких аэропортах Индонезии и Малайзии и побудила власти закрыть школы в некоторых частях двух стран.

Агентство по ликвидации последствий катастроф Индонезии в четверг выявило 2719 очагов пожаров по всей стране. Как указано, 99% очагов появились из-за поджогов. Агентство сообщило, что 44 вертолета сбросили более 270 миллионов литров (71,3 млн галлонов) воды и 163 тонны соли для посева облаков в рамках противопожарных мероприятий.

Власти Индонезии направили более 9000 человек для борьбы с пожарами, которые тушили пожары более чем 328,7 тыс. га (812 тыс. акров) земли по всей стране, причем более половины - в провинциях Риау, Джамби, Южной Суматре, Западном Калимантане, Центральном Калимантане и Южном Калимантане.

Напомним, ранее Индонезия планировала вызвать искусственный дождь для тушения лесных пожаров.

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