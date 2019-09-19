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В Індонезії затримали понад 200 людей за лісові пожежі

В Індонезії затримали понад 200 людей за лісові пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Поліція Індонезії заявила, що затримала 230 людей, підозрюваних у виникненні пожеж, які поширюють шкідливий для здоров’я дим значною частиною Південно-Східної Азії. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

"Серед затриманих - троє чоловіків, яких спіймали в понеділок, коли вони намагалися "очистити" землю для посіву сільськогосподарських культур у національному парку Тессо Ніло, де проживає близько 140 зникаючих диких слонів", - сказано у повідомленні.

Затриманих можуть притягнути до кримінальної відповідальності згідно з законом про охорону навколишнього природного середовища, який передбачає максимум 10-річний термін ув'язнення за підпал.

"Пожежі в Індонезії - це щорічна проблема, яка напружує відносини з сусідніми країнами. Шкідливий дим від пожеж загрожує частині Індонезії, Сінгапуру, Малайзії та півдня Таїланду", - зазначається в повідомленні.

Погана видимість через дим стала причиною затримки рейсів у декількох аеропортах Індонезії та Малайзії та спонукала владу закрити школи в деяких частинах двох країн.

Агентство з ліквідації наслідків катастроф Індонезії в четвер виявило 2719 осередків пожеж по всій країні. Як вказано, 99% осередків з'явилися через підпали. Агентство повідомило, що 44 вертольоти скинули понад 270 мільйонів літрів (71,3 мільйонів галонів) води та 163 тонни солі для засіву хмар у межах протипожежних заходів.

Влада Індонезії направила понад 9000 людей для боротьби з пожежами, які гасили пожежі на понад 328,7 тис. га (812 000 акрів) землі по всій країні, причому більше половини - у провінціях Ріау, Джамбі, Південній Суматрі, Західному Калімантані, Центральному Калімантані та Південному Калімантані.

Нагадаємо, раніше Індонезія планувала викликати штучний дощ для гасіння лісових пожеж.

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