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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103026 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73029 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103109 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115907 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146339 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147242 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140220 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Индии парламент принял спорный закон о гражданстве

В Индии парламент принял спорный закон о гражданстве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Парламент Индии принял закон, который дает право гражданства нелегальным иммигрантам - немусульманам с преимущественно мусульманских Афганистана, Бангладеш и Пакистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Закон предоставляет право гражданства буддистам, христианам, индуисты, Джайда, Парс и сикхистам, которые покинули эти три страны до 2015 года.

Принятие закона происходило на фоне протестов в регионах на северо-востоке, граничащих с Бангладеш. В штате Ассам произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

Конституционность документа, как ожидается, проверят в суде. Критики закона утверждают, что он - дискриминационный.

В то же время провластная националистическая партия «Бхаратия Джаната» утверждает, что закон даст приют людям, которые бежали от религиозных «преследований».

Напомним, в Индии жертву изнасилования подожгли перед дачей показаний в суде.

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