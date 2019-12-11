В Индии парламент принял спорный закон о гражданстве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Парламент Индии принял закон, который дает право гражданства нелегальным иммигрантам - немусульманам с преимущественно мусульманских Афганистана, Бангладеш и Пакистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Закон предоставляет право гражданства буддистам, христианам, индуисты, Джайда, Парс и сикхистам, которые покинули эти три страны до 2015 года.
Принятие закона происходило на фоне протестов в регионах на северо-востоке, граничащих с Бангладеш. В штате Ассам произошли столкновения между демонстрантами и полицией.
Конституционность документа, как ожидается, проверят в суде. Критики закона утверждают, что он - дискриминационный.
В то же время провластная националистическая партия «Бхаратия Джаната» утверждает, что закон даст приют людям, которые бежали от религиозных «преследований».
Напомним, в Индии жертву изнасилования подожгли перед дачей показаний в суде.