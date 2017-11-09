В столице Индии объявлена ​​чрезвычайная ситуация из-за смога

Как сообщает издание, из-за токсического дыма была объявлена чрезвычайная ситуация. Уровень загрязнения превысил почти в 30 раз пределы безопасного уровня, рекомендованного Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В некоторых районах Нью-Дели загрязнение воздуха превысило максимальный показатель 999, что эквивалентно курению 50 сигарет в день.

Некоторые жители столицы прировняли смог к "газовой камере".

"Я не могу держать окна своего дома открытыми. Дели стал газовой камерой, и никто, кажется, ничего не делает, чтобы улучшить ситуацию", - поделился впечатлениями житель Дели.

Отмечается, что из-за смога в городе произошло несколько аварий, есть раненные.

Как сообщал УНН, в Индии перевернулся автобус с детьми.