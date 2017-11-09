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В столиці Індії оголошена надзвичайна ситуація через смог

В столиці Індії оголошена надзвичайна ситуація через смог

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. У столиці Індії Делі була оголошена надзвичайна ситуація через токсичний дим, передає УНН з посиланням на Telegraph.

Як повідомляє видання, через токсичний дим було оголошено надзвичайну ситуацію. Рівень забруднення перевищив майже в 30 разів межі безпечного рівня, рекомендованої Всесвітньою організації охорони здоров'я (ВООЗ).

У деяких районах Нью-Делі забруднення повітря перевищило максимальний показник 999, що еквівалентно палінню 50 сигарет в день.

Деякі жителі столиці прирівняли смог до "газовій камері".

"Я не можу тримати вікна свого будинку відкритими. Делі став газовою камерою, і ніхто, здається, нічого не робить, щоб поліпшити ситуацію", - поділився враженнями житель Делі.

Відзначається, що через смог в місті сталося кілька аварій, є поранені.

Як повідомляв УНН, в Індії перекинувся автобус з дітьми.

 

 

 

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