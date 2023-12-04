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В Иерусалиме возобновили судебный процесс над премьер-министром Нетаньяху: обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 14:52  •  15577 просмотра

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Суд над премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, которого обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, возобновился после перерыва из-за атаки ХАМАС. Он отрицает обвинения, касающиеся трех отдельных случаев вероятной коррупции.

В окружном суде Иерусалима в понедельник возобновился судебный процесс над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Процесс приостановили 7 октября на фоне нападения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Премьер-министр Израиля фигурирует в трех делах:

-       дело 4000 - предоставление льгот телекомпании "Безек" в обмен на позитивное освещение на ее сайте Walla;

-       дело 1000 - получение премьером подарков от благотворителей-миллиардеров;

-       дело 2000 - проведение переговоров о позитивном освещении работы власти в газете Yedioth власти в газете Yedioth Ahronoth в обмен на сокращение ее конкурентов.

Государственный обвинитель заявил, что его часть дела 4000 будет завершена к января, а дела 1000 и 2000 - в последующие месяцы.

Нетаньяху отрицает любые обвинения против него и утверждает, что они были сфабрикованы.

Справочно

Судебный процесс над премьер-министром Нетаньяху начался три года назад, и сейчас считается, что он, включая возможные апелляции, вряд ли закончится раньше 2028-2029 годов.

В конце июня сообщалось, что судьи считают обвинение во взяточничестве, выдвинутое против премьера, труднодоказательным. В октябре 2019 года его адвокаты заявили, что получили экспертное юридическое заключение, согласно которому он имеет право принимать подарки от близких друзей.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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В Иерусалиме возобновили судебный процесс над премьер-министром Нетаньяху: обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием

Суд над премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, которого обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, возобновился после перерыва из-за атаки ХАМАС. Он отрицает обвинения, касающиеся трех отдельных случаев вероятной коррупции.

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