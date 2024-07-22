После атаки дронами нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае россии испытывает значительное снижение мощностей. Об этом рассказал представитель ГУР Евгений Ерин в эфире телемарафона, передает УНН.

Надеюсь и уверенность, что эти мощности значительно сократятся после этого случая. Любые военные цели, объекты двойного назначения, которые работают на обеспечение агрессивной войны против Украины - являются абсолютно законной целью для наших Сил безопасности и обороны, - говорит Ерин.

Напомним

В результате операции Главного управления разведки министерства обороны Украины в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе краснодарского края, в результате чего на объекте возник пожар.