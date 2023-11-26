В ГСЧС сообщили оперативную информацию по преодолению последствий непогоды

По всей территории Украины, на ликвидацию последствий непогоды и помощи населению, от ГСЧС сейчас работает почти 500 человек а также 131 единица пожарной и другой спецтехники, говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Одесская область: чрезвычайники 75 раз привлекались на ликвидацию последствий непогоды. Работа проводится как в городе Одесса, так и по Одесскому региону, из них:

- 62 раза оказывали помощь по буксировке грузовых и легковых автомобилей с осложненных участков дорог и изъяли 145 авто (из них 6 автобусов и 5 автомобилей СМП);

- убрано 13 деревьев, оказана помощь 248 лицам.

Движение по трассе М15 (Одесса - Рени) запрещено до преодоления последствий непогоды.

"Установлен 1 передвижной пункт обогрева за пределами с. Знамянка Березовского р-на и 1 передвижной пункт обогрева следует к пункту пропуска "Тудора" за пределами с. Староказачье Б.-Днестровского р-на", - сообщили в ГСЧС.

От ГСЧС в области привлекалось 28 единиц техники и 106 человек личного состава.

Кировоградская область: осуществлено 27 выездов для ликвидации последствий ухудшения погодных условий на территории области, из них:

- 19 раз оказывали помощь по буксировке грузовых и легковых автомобилей с осложненных участков дорог и изъяли 22 транспортных средств, в которых находилось 25 человек;

- трижды привлекались на ликвидацию последствий ДТП;

- пять раз распиливали и убирали упавшие на автомобиль деревья, проезжие части дорог и тротуары.

От ГСЧС в области привлекалось 28 единиц техники и 106 человек личного состава.

Николаевская область: спасатели 18 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды, из них:

- 14 раз оказывали помощь по буксировке грузовых и легковых автомобилей с осложненных участков дорог и изъяли 22 транспортных средств, в которых находилось 25 человек;

- 4 раза распиливали и убирали деревья, упавшие на проезжие части дорог.

От ГСЧС привлекались 83 человека и 21 единица техники.

По информации Укрэнерго, в результате осложнения погодных условий обесточены 386 населенных пунктов в 10 областях. К восстановлению привлечены бригады облэнерго.