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В.Гройсман завтра проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по Авдеевке

Киев • УНН

 • 8064 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Завтра, 3 февраля, под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации в Авдеевке, сообщает пресс-служба ГосЧС, передает УНН.

В.Гройсман завтра проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по Авдеевке

Планируется, что в заседании также примут участие вице-премьер-министр-Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, председатель ГосЧС Николай Чечеткин, а также представители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, председатели региональных штабов по ТЭБ и ЧС.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако их обстреляли.

С начала обострения в Авдеевке один человек погиб и восемь ранены.

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