В Греции произошло мощное землетрясение

"Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 55 км и располагался в 272 километрах от Афин, столицы Греции. Население города составляет 730 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Албании, произошедшего утром во вторник, 26 ноября, погибли по меньшей мере 20 человек.