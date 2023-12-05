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v-gospogransluzhbe-ne-isklyuchayut-chto-blokirovanie-slovatskoi-granitsi-mozhet-snova-vozobnovitsya

В Госпогранслужбе не исключают, что блокирование словацкой границы может снова возобновиться

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 12:35  •  8187 просмотра

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Блокада словацко-украинской границы словацкими перевозчиками была снята, но не исключается вероятность ее возобновления

Блокада словацко-украинской границы словацкими перевозчиками накануне вечером в очередной раз приостановилась, однако представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отмечает, что есть вероятность, что блокирование снова состоится. Это он сообщил в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Нельзя исключать, что союз перевозчиков Словакии вновь может возобновить такие действия через некоторое время, но будем надеяться, что этого не произойдет, потому что по состоянию на утро сегодня в направлении Украины на территории Словакии по КПП "Вишне Немецке-Ужгород" находилось более 600 грузовых транспортных средств

- сказал Андрей Демченко.

Напомним

Движение для грузовиков через словацко-украинскую границу в пункте пропуска "Вишне Немецке-Ужгород" сейчас разблокировано

Это уже не первая разблокировка с 21 ноября, когда забастовка перевозчиков распространилась и на границу с Словакией

Через день после начала блокады на границе со Словакией временно сняли ограничения для грузовиков, однако с 1 декабря словацкие дальнобойщики снова начали блокировать движение. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Забастовка перевозчиков: Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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The State Border Guard Service does not rule out that the blocking of the Slovak border may resume again
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