В Госпогранслужбе не исключают, что блокирование словацкой границы может снова возобновиться

Блокада словацко-украинской границы словацкими перевозчиками накануне вечером в очередной раз приостановилась, однако представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отмечает, что есть вероятность, что блокирование снова состоится. Это он сообщил в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Нельзя исключать, что союз перевозчиков Словакии вновь может возобновить такие действия через некоторое время, но будем надеяться, что этого не произойдет, потому что по состоянию на утро сегодня в направлении Украины на территории Словакии по КПП "Вишне Немецке-Ужгород" находилось более 600 грузовых транспортных средств - сказал Андрей Демченко.

Напомним

Движение для грузовиков через словацко-украинскую границу в пункте пропуска "Вишне Немецке-Ужгород" сейчас разблокировано.

Это уже не первая разблокировка с 21 ноября, когда забастовка перевозчиков распространилась и на границу с Словакией.

Через день после начала блокады на границе со Словакией временно сняли ограничения для грузовиков, однако с 1 декабря словацкие дальнобойщики снова начали блокировать движение.

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