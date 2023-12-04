В Госдепе призывают Конгресс как можно быстрее выделить финансирование Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал тяжелым положение Украины ввиду того, что выделенные деньги на поддержку ВСУ исчерпаны уже на 97%. Об этом сообщил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает УНН.

Что касается дополнительного финансирования - да, мы абсолютно обеспокоены тем, что уровень финансирования закончился. Сейчас мы полагаемся на остаточные средства, которые вскоре - я думаю, что более 97% из них уже исчерпаны - также очень скоро закончатся, будут исчерпаны. Именно поэтому министр присоединяется к президенту и другим представителям администрации, которые призывают Конгресс действовать как можно быстрее сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

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В то же время Миллер сказал, что Украина несмотря на все достигает успеха.