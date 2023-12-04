В Госдепе призывают Конгресс как можно быстрее выделить финансирование Украине
Киев • УНН
Государственный департамент США призвал Конгресс как можно быстрее предоставить финансирование Украине, поскольку 97% ранее выделенной помощи уже использовано. Представитель Госдепа Мэтью Миллер отметил прогресс Украины, несмотря на сложную ситуацию на фронте.
Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал тяжелым положение Украины ввиду того, что выделенные деньги на поддержку ВСУ исчерпаны уже на 97%. Об этом сообщил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает УНН.
Что касается дополнительного финансирования - да, мы абсолютно обеспокоены тем, что уровень финансирования закончился. Сейчас мы полагаемся на остаточные средства, которые вскоре - я думаю, что более 97% из них уже исчерпаны - также очень скоро закончатся, будут исчерпаны. Именно поэтому министр присоединяется к президенту и другим представителям администрации, которые призывают Конгресс действовать как можно быстрее
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В то же время Миллер сказал, что Украина несмотря на все достигает успеха.
При всем уважении к полю боя, там сложная ситуация, украинские войска воюют против очень хорошо укрепленных российских военных. Мы видели, что они достигли прогресса, прогресс был тяжелым, но мы видели, что они продолжают делать успехи, и когда мы были в Брюсселе на прошлой неделе, мы говорили непосредственно с министром иностранных дел Украины об этом.
В Госдепе призывают Конгресс как можно быстрее выделить финансирование Украине
Государственный департамент США призвал Конгресс как можно быстрее предоставить финансирование Украине, поскольку 97% ранее выделенной помощи уже использовано. Представитель Госдепа Мэтью Миллер отметил прогресс Украины, несмотря на сложную ситуацию на фронте.
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