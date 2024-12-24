В ГБР опровергли, что конфискация боеприпасов в Одесской области повлияла на работу ПВО в регионе
Киев • УНН
ГБР опровергло заявления военного о влиянии конфискации боеприпасов на работу ПВО в Одесской области. Военный утверждает, что имел все документы на перевозку взрывчатки для FPV-дронов.
В Государственном бюро расследований прокомментировали конфискацию боеприпасов на блокпосте Одесской области, которая, по словам подполковника Военно-Морских сил ВСУ Андрея Смирнова, якобы повлияла на работу ПВО в Одесской области. Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире одного из телеканалов указала, что конфискация боеприпасов не повлияла на работу противовоздушной обороны, сообщает УНН.
Изъятие взрывчатки никоим образом не влияет на обороноспособность подразделений, которые защищают воздушное пространство региона
По ее словам, взрывчатка была обнаружена на одном из блокпостов Одесской области в автомобиле, в котором перевозилась активная броня с тротилом, а она никоим образом не влияет на обороноспособность подразделения, которые защищают воздушное пространство, в частности, и Одесской области.
По ее словам, военный пока не желает сотрудничать со следствием.
«Эти взрывоопасные вещества перевозились без соблюдения требований безопасности, предусмотренных при транспортировке именно таких грузов, и без разрешительной документации. То есть при проверке этих документов не было», - заявила Сапьян.
Контекст
Военнослужащий Андрей Смирнов в комментарии hromadske заявил, что в соответствии с приказом командира части, в ночь на 5 ноября военные перевозили взрывчатые вещества из воинской части в район выполнения боевых задач. Речь идет о взрывчатых веществах для FPV-дронов, которые необходимы для уничтожения дронов-разведчиков над Одесской областью. Он уверяет, что при перевозке имел с собой все необходимые документы, накладную на эти материалы и разрешение на транспортировку.
По его словам, из-за конфискации боеприпасов якобы заблокирована работа подразделения ПВО на юге Украины.