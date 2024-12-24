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В ГБР опровергли, что конфискация боеприпасов в Одесской области повлияла на работу ПВО в регионе

В ГБР опровергли, что конфискация боеприпасов в Одесской области повлияла на работу ПВО в регионе

Киев  •  УНН

 • 763 просмотра

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ГБР опровергло заявления военного о влиянии конфискации боеприпасов на работу ПВО в Одесской области. Военный утверждает, что имел все документы на перевозку взрывчатки для FPV-дронов.

В Государственном бюро расследований прокомментировали конфискацию боеприпасов на блокпосте Одесской области, которая, по словам подполковника Военно-Морских сил ВСУ Андрея Смирнова, якобы повлияла на работу ПВО в Одесской области. Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире одного из телеканалов указала, что конфискация боеприпасов не повлияла на работу  противовоздушной обороны, сообщает УНН

Изъятие взрывчатки никоим образом не влияет на обороноспособность подразделений, которые защищают воздушное пространство региона

- заявила Сапьян.

По ее словам, взрывчатка была обнаружена на одном из блокпостов Одесской области в автомобиле, в котором перевозилась активная броня с тротилом, а она никоим образом не влияет на обороноспособность подразделения, которые защищают воздушное пространство, в частности, и Одесской области. 

По ее словам, военный пока не желает сотрудничать со следствием.

«Эти взрывоопасные вещества перевозились без соблюдения требований безопасности, предусмотренных при транспортировке именно таких грузов, и без разрешительной документации. То есть при проверке этих документов не было», - заявила Сапьян.

Контекст

Военнослужащий Андрей Смирнов в комментарии hromadske заявил, что в соответствии с приказом командира части, в ночь на 5 ноября военные перевозили взрывчатые вещества из воинской части в район выполнения боевых задач. Речь идет о взрывчатых веществах для FPV-дронов, которые необходимы для уничтожения дронов-разведчиков над Одесской областью. Он уверяет, что при перевозке имел с собой все необходимые документы, накладную на эти материалы и разрешение на транспортировку. 

По его словам, из-за конфискации боеприпасов якобы заблокирована работа подразделения ПВО на юге Украины. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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