В Феодосии обломки российского корабля "Новочеркасск" разлетелись по всему городу
Киев • УНН
В Феодосии собирают обломки после взрыва судна "Новочеркасск", что привело к значительным повреждениям близлежащих домов и инфраструктуры.
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В Феодосии собирают обломки российского корабля "Новочеркасск", которые разлетелись на улице в центральной части города. Об этом сообщает Крым.Реалии, пишет УНН.
"В Феодосии собирают куски металла после взрыва, в результате которого был поражен российский корабль "Новочеркасск". Изуродованные железные фрагменты невозможно идентифицировать, они находятся на улицах в центральной части города", - сообщает издание.
В Феодосии продолжают фиксировать ущерб, нанесенный взрывом. Во многих домах, расположенных вблизи порта, выбиты стекла и повреждены рамы.
Напомним,
Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму. В результате атаки был уничтожен личный состав врага, а также повреждена портовая инфраструктура и, возможно, суда обеспечения. В результате атаки на корабль 33 моряка считаются пропавшими без вести, 23 ранены, один человек погиб.
В Феодосии обломки российского корабля "Новочеркасск" разлетелись по всему городу
В Феодосии собирают обломки после взрыва судна "Новочеркасск", что привело к значительным повреждениям близлежащих домов и инфраструктуры.
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