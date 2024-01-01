В этом году усиливается уголовная ответственность за контрабанду подакцизных товаров: что известно
Киев • УНН
Украина вводит уголовное наказание за контрабанду подакцизных товаров, культурных ценностей и оружия: штрафы и тюремное заключение зависят от стоимости контрабандных товаров.
С сегодняшнего дня в Украине вводится уголовная ответственность за контрабанду подакцизных товаров, которая будет предусматривать штрафы и тюремные сроки. С 1 июля будет установлена ответственность за товарную контрабанду и контрабанду культурных ценностей и оружия. Об этом говорится в законе №3513-IX, сообщает УНН.
Детали
Законом вводится с 1 января уголовная ответственность за контрабанду подакцизных товаров стоимостью от 1,136 до 2,271 млн гривен. За такую контрабанду вводятся штрафы от 340 тыс. до 680 тыс. гривен или лишением свободы на срок от трех до шести лет.
За контрабанду подакцизных товаров стоимостью более 2,271 млн гривен штрафы составят от 1,275 млн гривен до 2,04 млн гривен или гривен штрафы будут составлять от 1,275 млн гривен до 2,04 млн гривен или лишением свободы на срок от шести до одиннадцати лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Также с 1 июля будет введена уголовная ответственность за товарную контрабанду. Если стоимость контрабандных товаров составляет от 7,57 до 15,14 млн гривен, то предусматривается штраф от 170 тыс. до 425 тыс. гривен.
Контрабанда стоимостью более 15,14 млн гривен будет наказываться штрафом в размере от 850 тыс. до 1,275 тыс. гривен, или лишением свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.
Устанавливается ответственность и за контрабанду культурных ценностей и оружия, которая будет предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
По закону, досудебные расследования в уголовных производствах по фактам контрабанды будут проводить детективы Бюро экономической безопасности.
Напомним
28 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №5420 относительно криминализации контрабанды.
В этом году усиливается уголовная ответственность за контрабанду подакцизных товаров: что известно
Украина вводит уголовное наказание за контрабанду подакцизных товаров, культурных ценностей и оружия: штрафы и тюремное заключение зависят от стоимости контрабандных товаров.
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