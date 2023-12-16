В Эквадоре похитили почетного консула Великобритании
Киев • УНН
Почетный консул Великобритании в Эквадоре Колин Армстронг был похищен со своей фермы неизвестными на фоне эскалации насилия, связанного с наркокартелями.
В Эквадоре в городе Лос-Риос на юго-западе страны почетный консул Великобритании Колин Армстронг был похищен неизвестными. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что дипломата, который также является фермером, похитили рано утром со своей фермы. Ни посольство Великобритании, ни МИД Эквадора пока не дали комментариев.
Контекст
В последние годы Эквадор стал центром операций иностранных и местных наркокартелей, которые вводят режим террора с убийствами, похищениями людей и вымогательствами. Ультражестокие банды контролируют тюрьмы и улицы многих городов и портов, где насилие резко возросло.
С 2018 года уровень убийств в стране вырос в четыре раза - с 6 до 26 на 100 000 жителей. Расположенный между Колумбией и Перу, крупнейшими в мире мире производителями кокаина, Эквадор в 2021 году изъял на своей территории рекордное количество наркотиков в 210 тонн.
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В Эквадоре похитили почетного консула Великобритании
Почетный консул Великобритании в Эквадоре Колин Армстронг был похищен со своей фермы неизвестными на фоне эскалации насилия, связанного с наркокартелями.
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